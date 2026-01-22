中配李貞秀將遞補民眾黨立委 陸委會證實：尚未辦理放棄中國籍

民眾黨不分區立委排在第15名的中配李貞秀。李政龍攝



民眾黨「兩年條款」期限屆滿，在不分區名單中排名第15名的中國籍配偶李貞秀將依序遞補，預計於2月1日正式就職。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（1/22）日首度證實，各主管機關都沒有接獲李貞秀放棄中華人民中和國國籍的證明。

民眾黨「兩年條款」期限屆滿，現任8位立委中，已經有6位確定辭職，由不分區名單後續人選遞補，其中包括中國籍配偶李貞秀。《國籍法》規定公職人員若具外國國籍，必須在就職前辦理放棄，並於1年內繳交喪失國籍證明，目前已有多位具有中配背景的村里長因為依規定放棄而遭解職。

梁文傑今（1/22）日於例行記者會首度證實，各個主管機關沒有接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，按照《國籍法》20條的規定，公職人員禁止雙重國籍，上任1年之內，必須提出放棄證明，所以該怎麼做就怎麼做。

目前《兩岸人民關係條例》21條保障中國籍配偶的參選權利，但是《國籍法》20條要求，當選1年內必須放棄外國籍，也就是中華民國國籍以外的國籍。國民黨團曾欲提案修改《國籍法》，為陸配參政權解套。

梁文傑曾多次強調，《國籍法》針對國籍的認定與是否承認對方的主權無關，只要是有認定國籍的政權、組織、實質控制的政體都被視為「國籍」，即可能衍伸出的國家忠誠問題。他舉例，全球只有土耳其承認北賽普勒斯，但若有一名北賽普勒斯公民要歸化台灣，依然要放棄國籍。

