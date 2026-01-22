中配李貞秀將遞補民眾黨立委 陸委會：未接獲放棄中國籍證明文件

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民眾黨不分區立委「兩年條款」將屆，立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人，預計於2月1日辭去立委職務，並由不分區名單後續人選遞補。依名單排序，排名第15名、出身中國湖南的「中配」李貞秀，預計於2月進入立法院，若成真，將成為台灣政治史上首位中配立委，引發各界高度關注。陸委會副主委梁文傑今（22）日也證實，各主管機關至今未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的證明。

廣告 廣告

出身中國湖南的「中配」李貞秀，預計於2月進入立法院遞補民眾黨立委。陸委會證實，各主管機關至今未收到李放棄中國籍的證明。（圖／取自臉書／李貞秀）

陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會中證實，經向各主管機關查證，目前並未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。梁文傑強調，《國籍法》第20條明定，公職人員不得具備雙重國籍，若當事人就任時仍持有外國國籍，須於就任後1年內依法完成放棄其他國籍的程序，「該怎麼做，就按照國籍法規定來做」。

對此，內政部長劉世芳日前亦提醒，我國國民如兼具外國國籍，依法應於就（到）職前辦理放棄，並於1年內完成喪失該國國籍並取得證明文件。內政部也將提醒立法院，根據該項規定，在就職一年內須放棄其他國籍。

更多FTNN新聞網報導

錢麗3日回中國仍翻牆發文嗆賴政府 梁文傑提醒：都是再申請來台的判斷基準

國台辦批台美15%關稅是賣身契 梁文傑反嗆：中共每年援外千億美金才叫掏空

邱毅遭中共凍結資產想回台竟被酸「慢走不送」？梁文傑回應曝光

