中配李貞秀將遞補民眾黨立委！陸委會：沒收到放棄中國籍證明文件

李貞秀有望遞補立委職務，將成為台灣史上首位中配立委，不過她尚未提出放棄中國國籍的證明。 圖：翻攝李貞秀臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨兩年條款期限將至，6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為中華民國政治史上首位中配立委。陸委會發言人梁文傑22日表示，各個主管機關至今未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的證明。《國籍法》第20條規定任一年後，一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。

民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人自2月1日辭去立委職務。若依照順位來看，排在民眾黨不分區名單第15位的李貞秀有望在2月進入立法院，成為台灣政治史上首位中配立委，但她爭議不斷，曾因為雙重國籍事件放話嗆聲要裁撤陸委會。

李貞秀祖籍中國湖南，1990年代隨老公到台灣，育有5名小孩，在台灣生活超過30年，曾在科技業上班，她聲稱自己不是共產黨員，強調小孩也將履行服兵役的義務。不過，梁文傑在陸委會記者會指出，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，目前都沒有！

梁文傑指出，國籍法第20條規定，就任一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。內政部長劉世芳日前曾說明，我國國民如具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，內政部會提醒立法院，根據該項規定，在就職一年內須放棄其他國籍。

