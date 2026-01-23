中配李貞秀將遞補立委！甩不開國籍爭議、嗆媒體人瘋狗 爭議言行一次看

即時新聞／連國程報導

民眾黨不分區立委兩年留任條款將到期，黃國昌等現任六名立委將在2月1日辭職，具中配身分的李貞秀可望遞補，然而她現在還沒放棄中國籍，各界關注她是否將成為台灣第一位具有中國籍的立委。陸委會主委梁文傑昨（22）日證實，相關主管機關尚未收到李貞秀放棄中國籍的文件，而她過往的失言爭議也隨之浮上檯面。

李貞秀來自中國湖南，已經在台灣生活超過30年，自從她2020年加入台灣民眾黨以來，國籍爭議是她始終甩不開的問題，她曾為此大動肝火，揚言要裁撤陸委會，也曾引用總統賴清德的「祖國論」，強調自己的父親生於1948年，就是中華民國國民，自己也不是共產黨員，想藉此迴避雙重國籍問題。



除此之外，李貞秀在2025年7月還曾就民眾黨兩年條款存廢問題槓上資深媒體人黃光芹，大罵對方是「瘋狗」，遭到自家黨員跟支持者檢舉，被民眾黨中央停權3個月，她事後也向黃光芹道歉，且表示願意虛心接受處分。

而李貞秀是否將成為台灣第一位具有中國籍的立委？梁文傑昨日表示，國籍法禁止民選公職人員具有雙重國籍，該怎麼做就按照法律規定。

