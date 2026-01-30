中配李貞秀尚未提交放棄國籍證明 台灣北社批：猶如對中華民國犯下重婚罪

李貞秀有望遞補立委職務，將成為台灣史上首位中配立委，不過她尚未提出放棄中國國籍的證明。 圖：翻攝李貞秀臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨有6名現任立委將於下月1日辭職，並遞補6名新任立委。其中，預計在下月1日遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀將成為我國首位中配立委。然而，內政部日前證實，尚未收到李貞秀「放棄中國國籍」證明，而這也引發爭議。對此，台灣北社今（30）日強調。台灣沒有必要、也不應該，為了任何政黨或任何政治人物鬆動這套得來不易、用來守護民主憲政的制度規範。而李貞秀具備中華人民共和國籍卻能出任我國立委，那等同於對中華民國政府犯下重婚罪，也是對台灣人民的不忠誠。

台灣北社今日舉行「主權不能退讓，忠誠不能模糊：針對中配立委國籍爭議之公民社會說明」記者會。台灣北社社長羅浚晅表示，立委身處我國最高層級政治決策核心，參與國防、外交、兩岸與國安相關法案審議。如果在國籍與政治忠誠上仍處於模糊狀態，不僅違背現行法精神，更對我國主權與民主制度構成實質風險。他強調，《國籍法》第20條寫得很清楚，沒有模糊空間，更不存在可以先上任、再觀望、再解釋的餘地。

台灣北社秘書長同時也是教師的潘威佑表示，忠誠，是民主最基本的一堂課。他指出，在學校教小孩選班長，第一件事不是問他成績有多少，而是問「你是不是願意為這個班負責？」如果一個人說：「我可能會為隔壁班做決定，你先讓我當看看。」那這個班敢把權力交給他嗎？國籍與忠誠，在民主裡就是這個概念。

台灣北社法政經濟委員主委、律師戴家旭表示，《國籍法》要求對國絕對忠誠，但李貞秀連放棄中華人民共和國國籍的證明都無法提出，卻要進入我國國會體系。這就像前一段婚姻還沒結束，又要結婚一樣，根本違反忠誠義務。這樣身份風險，社會能夠接受嗎？中華人民共和國法律要求公民配合情報工作，一旦放任就職，等於讓「紅色木馬」進入國會。

台灣北社國際交流委員會副主委、教授鄭睦群說，他們明白李貞秀無法選擇原生國籍，也沒有否認這些年她在台灣社會的努力。但對於具有中華人民共和國籍卻出任中華民國立法委員，那等同於對中華民國政府犯下重婚罪，也是對台灣人民的不忠誠。姑且不論中國方面最終是否受理她的放棄申請，這樣的動作本身，就是李貞秀最起碼、也最基本的政治與法律表態。正如同沒有人會接受一位即將步入禮堂的伴侶，卻仍與他人維持一段尚未結束的婚姻關係，這不僅在情感上令人難以接受，在法律上更是明確不被允許。

台灣北社法政經濟委員會委員林秉豐指出，現在已是2026年，距離中共可能於2027年對台動武，只剩下一年時間。就在如此關鍵的時刻，社會卻還在爭論李貞秀的國籍問題，有人甚至以「技術困難」作為藉口推託，進一步訴諸情緒勒索，聲稱這樣做是在「逼死人」。

他質疑，要求一名公職人員放棄敵國國籍，竟然會被形容為「逼死人」？反過來說，若讓一位在法律上仍效忠於敵對勢力的人進入立法院，參與國防預算審議、接觸國家機密，一旦發生洩密風險，屆時真正被逼到絕境、付出代價的，恐怕只會是台灣人民。

