中配李貞秀尚未放棄中國籍！黃國昌：法律解釋權不在行政機關手上

政治中心／綜合報導

黃國昌表示「台灣法律解釋絕從來就不是掌握在行政機關手上。」（圖／翻攝自民眾之聲YT）

民眾黨立法院黨團即將於2月3日遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，至今未放棄中國國籍，恐引發國安疑慮，內政部長劉世芳回應「法律就是法律，法律並非SOP」，放棄國籍是為了對中華民國政府表示效忠，避免產生忠誠度問題。陸委會副主委梁文傑重申，《國籍法》第20條規定，公職人員須於就職前提出放棄外國國籍申請，並且在一年內完成。對此，民眾黨團總召黃國昌今（30）日表示「台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，台灣法律解釋絕從來就不是掌握在行政機關手上。」



劉世芳昨下午主持部務會報會後記者會受訪時強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

梁文傑昨則說，根據《國籍法》第20條的規定很明確，要求就職之前撤銷外國國籍的申請，然後就只有1年的時間，1年之內要處理完畢。至於怎麼提出申請？每個國家的規定不一樣，每個國家都有每個國家的規定，對岸的規定，根據中國國籍法規定，你要放棄國籍，你就是在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出；如果你人在國外，你就向中國駐外使館申請，這是中國國籍法規定的。

對此，上午黃國昌出席民眾黨「後會有期」記者會回應時事議題時，被問到李貞秀要當滿兩年立委就職前必須提供申請原國籍文書，並於一年內要完成流程，目前李貞秀有無申請放棄原國籍？民眾黨團會如何協助？有跟立法院討論態度？黃國昌回應表示，剛問到很多相關問題，都不是我能代答的，第一韓院長態度基於對韓院長的尊重，要由韓院長本人對外加以說明，至於李貞秀是不是有經過什麼樣程序，去做什麼樣的事情，因為事涉到她個人採取的行動，可能要由李貞秀候任立委，就職的時候說明。

黃國昌說，對民眾黨立法院黨團來講態度非常清楚，「依法律規定該怎麼辦就怎麼辦，但是要提醒注意的是，台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，台灣法律解釋絕從來就不是掌握在行政機關手上，不管是陸委會或內政部，對這件事情應該有基本的認識的了解。」



