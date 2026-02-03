中配李貞秀就任白營立委喊「中國不給放棄國籍」...陸委會附和「放棄可能有困難」...周玉蔻轟什麼鬼理由啊！支持內政部依法處置

民眾黨六名不分區新科立委今（3日）宣誓就職，其中因國籍爭議頻頻的「中配立委」李貞秀受訪時，稱曾回中國申請放棄國籍，但遭到公安局拒絕；陸委會主委邱垂正今也回應，可能有「放棄困難」問題，但尊重內政部認定與解釋。對此，資深媒體人周玉蔻痛批，中國不讓她放棄是甚麼「鬼理由」，此事就是中國利用台灣法律漏洞卡一個中國人來當立委，支持內政部依法處置，按規定撤銷其立委資格。

資深媒體人周玉蔻發文痛批，「中共不讓她放棄國籍是什麼鬼理由啊！陸委會年終暈眩了嗎？還坦言有困難？困難什麼？見鬼了！」

周玉蔻質疑，不就是中國共產黨當局熟知台灣法律漏洞，趁機卡一個中國人到立法院做立委，「一旦成功，爽死！統戰大勝利！這根本就是當初柯文哲找她出任不分區立委和『某些人』寫好的劇本！沒用的陸委會！」



周玉蔻表示，支持內政部依法處置，台灣中華民國立委，就職後提不出已經成功申請放棄他國國籍，撤銷立委資格。



而邱垂正今下午受訪時表示，中華民國是一個民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀委員上任，但是委員也要依照相關的法律來行使職權，同時依照相關的法律，在一年內放棄中華人民共和國的國籍，一切依法行政。



邱垂正強調，不管是立法委員還是政府，都是依法行政，首先要講，雖然放棄中華人民共和國的國籍還沒有人完成，但依法就是要努力去放棄，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等，其憲法就是不准國民放棄國籍，所以該國的國民歸化成為中華民國國民，也無法放棄國籍，任公職會因為《國籍法》緣故，同樣無法擔任。



邱垂正也說，落實這項法律還有一層意義，因為作為中華人民共和國的國民，也要履行中共的憲法，還有中共的《國家安全法》、《反間諜法》、《反分裂國家法》，如果沒有去放棄國籍，那仍然有遵守這些法律的義務，如果沒有服從，可能會被制裁，所以從保護李貞秀委員的角度，去放棄國籍才能夠避免被這些現行的中國大陸的法律制裁。



有媒體問及李貞秀看來已經「努力」放棄國籍，但未能成功，《國籍法》該如何認定？邱垂正回應，陸委會曾向內政部說明，可能有「放棄困難」的問題，但內政部認為所有人都要遵守國籍法，一視同仁遵守單一效忠精神，《國籍法》主管機關為內政部，尊重他們的認定與解釋。

