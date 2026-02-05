中配李貞秀就任立委國籍爭議延燒 民進黨團喊話：應考慮換陳智菡上場

民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議延燒，民進黨團幹事長鍾佳濱今天（5日）喊話，民眾黨應該好好考慮換民眾黨團主任陳智菡上場秀秀球技。（資料照片／李智為攝）

剛宣誓就任的民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳昨宣布，內政部未來在立院面對李貞秀，將不提供機密文件調閱。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（5日）受訪時喊話，民眾黨只要提出適合、合法、沒有爭議的人擔任立法委員，這些問題就永遠解決了，尤其民眾黨立院黨團主任陳智菡在立院2年了，「球員」當那麼久，可以考慮換她上場秀秀球技。

針對李貞秀就任立委的國籍爭議，國民黨先前曾提出《國籍法》修法，欲使中國籍人士不用放棄國籍即可領台灣身分證，鍾佳濱今天一早在立院受訪表示，國民黨到底是不是真的要讓具雙重國籍、尤其是中華人民共和國國籍的人可以擔任中華民國的公職人員，他們目前無法判斷。

鍾佳濱接著說，但很明顯地，整個社會都已經進入了「不能接受」的狀態，像李貞秀日前還說，「我唯一只有中華人民共和國的國籍」，他認為就算是口誤，這樣的情況都會讓全國人民憂心。

鍾佳濱表示，反倒是當時在後方制止李貞秀失言的陳智菡，她長期在民眾黨團裡當球員也很久了，民眾黨應該好好考慮換她上場秀秀球技。

至於李貞秀目前尚未完成就職程序，鍾佳濱說，民眾黨該引以為戒，當前立委吳春城爆發壯世代爭議，民眾黨斷然由劉書彬遞補。因此他要建議民眾黨，不管是創黨主席柯文哲還是現任主席黃國昌，應該好好評估陳智菡。

面對媒體追問劉世芳昨提到未來將不提供機密資料給李貞秀，未來其他部會是否會跟進？鍾佳濱回應，這不是行政機關的問題，而是民眾黨的問題，明明在李貞秀後面還有其他較沒疑義的遞補人選，只要民眾黨解決了這個問題，就不會造成行政的困擾。

鍾佳濱強調，換具話說，只要民眾黨提出適合、合法、沒有爭議的人擔任立法委員，當然就不會引發行政部門的困擾，「只要李貞秀不進入立法體系擔任立法委員，這些問題就永遠解決了」。



