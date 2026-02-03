中配李貞秀就任立委未放棄中國籍 陳金德籲中選會收回當選證書

李貞秀就任立委未切結放棄外國國籍，行政院政委陳金德(中)籲中選會收回當選證書。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民眾黨籍中配李貞秀就任不分區立委，由於尚未出具申請放棄國籍證明引發爭議。督導內政部的行政院政務委員陳金德今天(3日)指出，李貞秀沒有切結是否有外國國籍，中選會應該收回立委當選證書。

陳金德今天在宜蘭受訪時表示，依照國籍法第20條，中華民國國民持有外國國籍者，不得擔任公務員，立委是廣義公務員，如果已經擔任者，必須1年內放棄，李貞秀作為不分區立委候選人，現在遞補上來了，不能有外國國籍，中選會發給當選證書前，應要求她舉證是否有其他國籍，若提不出來，也不切結，當然不能夠就任。

陳金德說，中選會應該引用國籍法規定，任何人擔任公職前，必須證明或簽署不具有其他國家國籍，但前天已發給李貞秀當選證書，他呼籲中選會或內政部要就相關法規進行研討，若採取比較具體行動，應收回當選證書，因為李貞秀沒有切結是否有外國國籍。

陳金德說，從新聞報導相關資料來看，李貞秀確實有中國國籍，她本人也承認。既然承認有中國國籍，按照國籍法規定，不能擔任中華民國公務員，怎麼會發給她當選證書呢？中選會與內政部機關要討論出對策，日後遇到類似情形，發給當選證書前，如何要求當事人採取什麼樣的切結行動。

