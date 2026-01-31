中配李貞秀恐任一年立委！內政部堅持「法律就是法律」 柯文哲：逼人民去死
受限於《國籍法》規定，具有中國籍的民眾黨候任立委李貞秀恐怕只能擔任一年立委，內政部長劉世芳強調，「法律就是法律。」對此，民眾黨前主席柯文哲今（1/31）天不滿表示，法律公佈後要讓人民知道怎麼遵守，如果沒有人知道要怎麼做，「逼人民去死嘛，就是這樣！」
民眾黨6名新立委將於2月3日早上10時宣誓就職，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間，意味著李貞秀極有可能擔任一年立委。
民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今天前往南門市場發春聯，對於劉世芳強調「法律就是法律」，柯文哲不滿表示，法律公佈後要讓人民知道怎麼遵守，如果沒有人知道要怎麼做，「所以我才說，逼人民去死嘛，就是這樣！」
柯文哲認為，有關中配參政權，現在不要故意卡它，然後說一年後拿不到證明，李貞秀一整年都在想說一年後就被解職了，也不能專心工作，「法律要可以遵守，有很清楚的遵守的方式才有辦法執行，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？」
更多太報報導
中配李貞秀恐任1年立委？ 黃國昌：法律解釋權不在行政機關手上
中配李貞秀將任立委 內政部回應SOP說：一年內放棄外籍無疑義
中配李貞秀2/3宣誓就職 內政部：依法要放棄中國籍沒有討論餘地
其他人也在看
中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗
中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 67則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前 ・ 215則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 71則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 3則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙
[Newtalk新聞] 立法院本會期今（30）日迎來最後一日院會，民進黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而綠委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉，引發關注。蔡其昌今接受媒體聯訪時，針對是否受到總統勸進、是否與柯建銘進行協調，以及外界解讀為派系對決等問題，逐一回應並強調，相關程序仍待完成，外界不必過度揣測。 媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許。」他說，黨內同志也希望他能多承擔一些責任，而總統賴清德曾在一次偶然的場合中提到，希望在立法院能多多幫忙，「大概是這樣子。」 至於是否與柯建銘聯繫，以及是否會先進行黨內協調，蔡其昌則表示，程序本來就有既定流程，待登記與意願調查表完成後，若總召、幹事長或書記長等職務有多人登記，程序上就會進行協調。他強調，目前仍有一段時間，「大家不用太急。」 針對外界有人將此次改選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌則否認此種說法。他指出，自己與柯建銘私交良好，過去柯建銘擔任總召時，他曾擔任幹事長，雙方合作順利。他也多次表達，柯建銘是黨內不可多得的人才，長年奉獻給立法院黨團與民主進步黨，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付
[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 4則留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳菊請辭監察院長...總統令發布「2/1」起生效，高雄市長任內也曾中風康復
總統府周三（1/28）發布總統令指出，監察院監委並為院長、國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，將自2026年2月1日起生效。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6則留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」
中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
立院組織法修正三讀 助理費法制化
立法院本會期昨（30）晚落幕，藍白強勢三讀《立院組織法》，將助理費法制化，定於下屆實施；另外，攸關中天復台的《衛廣法》與救國團解套的《黨產條例》也闖關成功，行政院痛批違憲，將提救濟。唯有《住宅法》獲朝野共識，未來社宅將保留2成給婚育家庭。公視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
軍事迷好嗨! 海鯤號首度潛航測式 專家:進度順利
南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導國造潛艦海鯤號今天進行第七度海測，表定首度進行水下50公尺的潛航測試，台船及海軍高層登艦陪同，軍事迷更是一早到場，要見證歷史性的一刻。綠營立委呼籲，在野黨不要再阻擋國防預算和攸關保護台灣重要戰力的後續艦建造預算，而軍事專家認為，比較各國潛艦製造期程，海鯤號的進度是順利的。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，要見證首次潛航。（圖／民視新聞）軍事迷：「海鯤艦，加油。」眾人熱情歡呼，迎接國造潛艦海鯤號，週四進行第七次海測，更預計首度進行潛航，清晨就有軍事迷遠道而來，拉起紅布條，一起為海鯤號加油！軍事迷：「畢竟是我們國造的潛艦，所以很支持它，也希望它一切能順利成功。」軍事迷：「很興奮啊，我本身是海軍迷，我關心海軍很久了。」正式進行潛航測試的海鯤號，打算在外海淺水域，進行下潛50公尺的潛航，測試聲納跟動力系統，未來將分階段逐步下潛，最後將會執行200公尺潛航。更傳出包括台船、海軍高層，都一起登艦參與測試，見證歷史性的一刻。軍事專家紀東昀：「伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納，動力系統還有水下計程儀，這部分的測試，以及它整個水密艙跟壓力殼，在各個深度的表現，所以今天是一個淺水域的測試。」台船整理近年各國潛艦製造期程，秀出數據，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號，2020年開工，隔年11月安放龍骨，原訂去年11月交艦，因期程後延，引發外界質疑整個工期是否延宕。軍事專家紀東昀：「以各國目前原型艦，它整個建造跟測試的期程來比較，台船的速度，其實是比一般國家都還要快。」民進黨立委王定宇：「我們也希望在野黨，看到國軍弟兄這樣的努力，台船這樣的打拼，不要再杯葛相關預算，後續艦的建造國防年度預算，或者國防特別條例相關的付委，能夠盡快按照程序來走。」不只立委喊話在野黨別杯葛預算，台船更秀出各國潛艦製造期程，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。但海鯤號順利來到潛航測試，也是國艦國造新的里程碑，潛艦後續交艦進度，也受到外界高度關注。原文出處：海鯤號首度潛航測式 專家比較各國製造期程：進度順利 更多民視新聞報導"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失「四個小朋友、少棒奪冠」要再見了 央行今起徵求新版紙鈔圖像「不會有政治人物」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭控出動假黨工拉票致長輩跌倒 徐欣瑩駁：不實指控
新竹縣 / 綜合報導 國民黨新竹縣長初選，發生衝突事件！前(27)日下午，有兩名自稱黨部志工的女子，到竹北市，拜訪73歲的婦人，替立委徐欣瑩拉票，但沒有出示證件，婦人認為對方身分可疑，想留下文宣，沒想到被推擠後摔倒，兩人沒幫忙還離開現場。老婦人就醫診斷有腦震盪！徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控；陳見賢辦公室則表示，嚴厲譴責欺騙及暴力行為。當事國民黨員章小姐說：「她就拿文宣出來嘛，我一看到徐欣瑩的，我就很火啦。」老太太彎著腰想從黑外套女子，手提袋裡抽出文宣當作證據，同行的紅外套女子用力甩開，一隻手緊緊抓住提袋，另一手指著老太太像在警告，同伴趁隙搶走提袋往前逃跑，老太太重心不穩跌倒頭部著地，躺著一動也不動兩人卻只看了一眼，就三步併作兩步飛也似逃離現場。當事國民黨員章小姐說：「妳家還有誰還有誰還有誰，黨員，我說怎麼那麼，(妳怎麼那麼清楚)，對啊，我就那時候我就愣住，我們黨部怎麼黨籍資料，怎麼可以外洩，我就非常氣憤，我說妳怎麼會有這個資料，她說我是黨部派出來的志工。」73歲的婦人經檢驗，頭部有外傷併有腦震盪，頭皮和右邊膝蓋也有挫傷，讓她最生氣的是，自稱黨工的兩名女子，竟然眼睜睜看著她摔倒在地，漠不關心，新竹縣議員(國)蔡志環說：「就算妳走在路上，妳看到有長輩跌倒的時候，妳難道不會先把她扶起來嗎，妳今天來家戶拜訪，妳的目的是什麼。」國民黨新竹縣長初選激烈，新竹縣副縣長陳見賢，和立委徐欣瑩都極力爭取，確定以民調和黨員投票七三制來決定，但新埔鎮關西鎮竹北市，陸續有好幾組年輕人，自稱是新竹縣黨部志工沒有出示證件，卻掌握黨員資料做家戶拜訪。國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說：「我們新竹縣黨部，沒有派任何的黨員，或者是黨工，或者是志工，到府拜訪。」對此陳見賢辦公室表示，嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，而徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控，而根據了解，2名女子的確是黨員，究竟為何能掌握個資，對初選是否造成影響，還有待追查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
卸任立委後下一步 黃國昌將重新登錄律師身分：有需要時披上法袍
今（30）日為立法院本會期最後一次院會，民眾黨方面因2年條款，所以今天也是黃國昌等6位立委最後一個上班日。民眾黨立院黨團今早召開「珍重再見，後會有期！」記者會，回顧黨團2年任期內的政績，並回應外界關切議題。陸配李貞秀將進國會 黃國昌：依法辦理、不應逾權針對具陸配身分的李貞秀預計於2月3日宣誓就職、遞補成為民眾黨不分區立委一事，內政部與陸委會主張，李貞秀須於就......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 2則留言