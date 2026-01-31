中配李貞秀恐任一年立委！內政部堅持「法律就是法律」 柯文哲：逼人民去死

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲前往南門市場發春聯。廖瑞祥攝。



受限於《國籍法》規定，具有中國籍的民眾黨候任立委李貞秀恐怕只能擔任一年立委，內政部長劉世芳強調，「法律就是法律。」對此，民眾黨前主席柯文哲今（1/31）天不滿表示，法律公佈後要讓人民知道怎麼遵守，如果沒有人知道要怎麼做，「逼人民去死嘛，就是這樣！」

民眾黨6名新立委將於2月3日早上10時宣誓就職，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間，意味著李貞秀極有可能擔任一年立委。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今天前往南門市場發春聯，對於劉世芳強調「法律就是法律」，柯文哲不滿表示，法律公佈後要讓人民知道怎麼遵守，如果沒有人知道要怎麼做，「所以我才說，逼人民去死嘛，就是這樣！」

柯文哲認為，有關中配參政權，現在不要故意卡它，然後說一年後拿不到證明，李貞秀一整年都在想說一年後就被解職了，也不能專心工作，「法律要可以遵守，有很清楚的遵守的方式才有辦法執行，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？」

更多太報報導

中配李貞秀恐任1年立委？ 黃國昌：法律解釋權不在行政機關手上

中配李貞秀將任立委 內政部回應SOP說：一年內放棄外籍無疑義

中配李貞秀2/3宣誓就職 內政部：依法要放棄中國籍沒有討論餘地