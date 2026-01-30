中配李貞秀恐任1年立委？ 黃國昌：法律解釋權不在行政機關手上

台灣民眾黨立法院黨團「珍重再見 後會有期！」記者會，黃國昌。廖瑞祥攝



民眾黨6名新立委將於2月3日早上10時宣誓就職，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間，意味著李貞秀極有可能擔任一年立委。對此，民眾黨團總召黃國昌今（1/30）天表示，台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，台灣法律解釋絕從來就不是掌握在行政機關手上。

針對李貞秀國籍問題，陸委會、內政部昨天強調，李貞秀如果要當2年立委，必須要通過兩關：首先在就職前提供自己申請放棄原國籍的文書，證明自己有在放棄原國籍，第二是就職後一年內要完成放棄國籍。

對此，黃國昌今天說，李貞秀是不是有經過什麼樣程序，去做什麼樣的事情，因為事涉到她個人採取的行動，可能要由李貞秀就職的時候說明。

黃國昌表示，以黨團立場來說，就是依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦，但是要提醒注意的是，台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，「台灣法律解釋絕從來就不是掌握在行政機關手上」，陸委會、內政部應該對這件事情有基本的認知、了解。

