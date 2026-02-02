即時中心／徐子為報導

民眾黨籍中配李貞秀明（3）日將遞補、就任不分區立委，不過日前陸委會透露，政府各部會都尚未收到李貞秀放棄中國籍相關文件。據了解，李貞秀將進入立院內政委員會，由於內委會可審議內政部、陸委會及海委會等部會預算，並可對這些部會質詢、調閱相關資料。對此，同屬內委會的綠委黃捷呼籲，李貞秀應儘速依法放棄中國籍，若未依規，立院應依予以免職。

媒體《自由時報》報導引述黃捷說法，指出內政委員會具有民防、警消、海巡等機敏性資訊及防衛工作，應採最高國安標準檢視，絕不容許立委具雙重國籍、對於效忠國家「懷有貳心」。



黃捷呼籲，李貞秀應儘速依法放棄中國籍，若未完成，立院應依規定予以免職，並對藍白喊話，應以國家利益為重，相關行政機關也須加強保密機制，維護機敏資訊不外流。



針對此事，內政部今天也表態，表示今下午已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並函請李貞秀提供已辦理喪失中國國籍證明影本，若李貞秀未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院即應予以解職。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／中配李貞秀恐進「內政委員會」 黃捷憂民防、海巡機密外洩

更多民視新聞報導

藍營竹縣殺到見骨？徐欣瑩再嗆國民黨初選不公「團結在黑箱之下是共犯」

親台新政策？宏國白蝦出口暴跌 當地媒體「封鎖台灣」突解禁了

到底是誰爽中八百萬啦？王瑞德再洩天機 直指關鍵是「這點」

