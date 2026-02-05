中配李貞秀接任立委...親白媒體人黃光芹「限友文」流出...開撕：申請放棄過程虛偽，更加治絲愈棼

中配李貞秀日前接任民眾黨不分區立委席位，因仍持有中國國籍持續引發爭議，與白營友好的資深媒體人黃光芹曾與其有過衝突，此次私下於臉書、限制朋友才能觀看的貼文昨（4日）被流出，當中對李貞秀砲火全開，表示所謂放棄不成的說法，意味仍保有中國籍，申請放棄過程虛偽，更加治絲愈棼。

李貞秀日前宣誓就職不分區立委，受訪時承認自己僅只有中華人民共和國國籍，並宣稱於去年底已親自赴中申請放棄國籍但不被受理，原因是中國公安人員稱台灣跟中國同屬一國，引發巨大爭議。

網紅「四叉貓」劉宇分享一篇黃光芹臉書的「限友文」，當中直接表明她不支持仍享有中國籍的人士出任中華民國國會議員。黃光芹在文中批評，中華人民共和國事實存在，不承認是鴕鳥，不否認是變相認同，沒有中華人民共和國國籍，何來放棄？也不用填寫申請表。



針對李貞秀稱自己盡力處理放棄國籍但不被受理，黃光芹表示，所謂放棄不成的說法，意味仍保有中國籍，申請放棄過程虛偽，更加治絲愈棼。她指出，出任中華民國國會議員，必須負擔忠誠義務，並質疑若是雙重認同，尤其認同中華人民共和國，如何行使中華民國立委職權？



黃光芹抨擊，李貞秀用從未持有中華人民共和國護照，來轉移實際上仍保有中國籍身分，更凸顯立場搖擺、進退失據。貼文內容瞬間引發輿論，不少網友笑稱，「這是互相傷害起來了」，「黃光芹該不會也要被出征是綠營側翼了吧？」，「最愛看狗咬狗了」。

