中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅

即時中心／連國程、許雯絜報導

民眾黨立法院黨團將於明（3）日遞補6位不分區立委，包括具有中國籍配偶身分的李貞秀。民進黨立委陳培瑜今（2）日上午表示，李貞秀是否放棄中國籍，其實官網都查得到，但李貞秀不僅「不敢做、不想做、不願意做」，甚至將問題推給台灣政府，實在「非常荒謬」，她也表示，這正是台灣民眾黨的雙標表現，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡今日上午也不甘示弱，批評執政黨是在霸凌、抹紅。

李貞秀的雙重國籍爭議延燒，內政部日前表示，李貞秀若堅持要就職立委，她的就職可能無效，若真如此，未來行政官員是否就不必回應李貞秀的質詢？陳培瑜表示，最終作法尊重行政院判斷，但她也認為李貞秀雙重國籍出任立委，牽涉的問題不僅於公開質詢，立法院內部應修法，阻止具雙重國籍疑慮的人參加機密會議。



內政部已經多次發函立法院，說明李貞秀必須按國籍法規定，在就職前證明已經申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續，中國國家移民管理局官網一直都有退籍證書可供下載，媒體問陳智菡，李貞秀是否已經下載表格並填妥，陳並未正面回應。





