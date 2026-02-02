中配李貞秀明日就職立委 內政部下「放棄國籍」通牒

民眾黨不分區立委李貞秀將於明天宣誓就職，其中配身份備受關注。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨落實「2年條款」，包含中配李貞秀在內的6名不分區立委將於明天（3日）宣誓就職，成為台灣首位中配立委。但李貞秀至今尚未提出放棄中國國籍的相關證明，內政部連日重申，李貞秀依法須在就職前辦理放棄國籍、並在就職日起1年內繳交證明，否則應由立法院依法解職。民進黨立委吳思瑤對此批評，李貞秀未放棄中國籍，恐對國安造成威脅。李貞秀則回擊「勿未審先判、煽動社會恐懼」。

內政部重申：就職日起1年內交證明否則解職

李貞秀的中配身份連日引發熱議，內政部多次重申，依《國籍法》第20條規定，兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職，應於就職前放棄外國國籍，並於1年內完成喪失程序並取得證明文件。司法院釋字第768號也說明，相關限制是為維護國家與公務員間的忠誠與信任關係，未違反比例原則，也不牴觸《憲法》保障人民服公職權。

內政部強調，這項規定並非針對特定政黨或個人，而是適用於全體國民。內政部已在1月28日正式函請立法院秘書長周萬來，要求在辦理立委就職時應依法審認，如查明不符規定，即應依法免職。據了解，有官員指出，若內政部認為李貞秀就職程序不符《國籍法》規定，行政部會在此期間可拒絕提供資料或回應質詢；但也有立院人士認為，只要完成宣誓程序，依法即享有完整立委職權，行政機關無權拒絕配合。

吳思瑤批威脅國安 李貞秀：未審先判

民進黨立委吳思瑤昨（1日）強調，李貞秀尚未放棄中國籍這1年間，須服從中國「國家情報」相關法規，但她同時又是台灣立委，也應奉行台灣的《國安法》、《反滲透法》等法規，呼籲行政部門應自我把關、立院也應重新檢視涉及國安的議事規則以因應。

對此，李貞秀辦公室發聲明回擊，稱吳思瑤言論是「尚未宣誓即遭未審先判」，強調李貞秀宣誓就職時，恪遵的是中華民國憲法，執政黨不應一方面高喊多元平等、一方面卻用族群進行政治抹黑，特意貼標籤煽動社會恐懼。（責任編輯：卓琦）

