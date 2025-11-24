中配李貞秀有望遞補立委 劉世芳：切結不得取代放棄國籍

近期全台5位村里長因中華人民共和國國籍問題，被內政部要求解職，但可能在明年2月遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀，也有中配身份。

因為黨內的2年條款，李貞秀去（2024）年起就跟著黨團總召黃國昌見習，而如今傳出她希望簽署沒有雙重國籍切結書，尋求解套，不過內政部立場強硬。

內政部長劉世芳表示，「在我們現在《國籍法》的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結這樣子的辦法，如果你特別對於中國的外配或是中國的中配修法的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」

劉世芳指出，現行《國籍法》第20條規定，有外國國籍者不得擔任中華民國公職，並且得在就職1年內完成放棄外國籍。

不過國民黨團認為，依據《憲法增修條文》與《兩岸條例》，大陸地區並非「外國」，主張要修正《國籍法》保障中配參政權。然而藍營地方首長看法不一。

民進黨台中市議員陳淑華詢問，「國民黨立法院黨團要修法，妳的看法是什麼？」

台中市長盧秀燕回應，「我們國家一定要是中華民國國籍，才能服務公職。」

桃園市長張善政則認為，「陸配能不能來參政，我覺得基於尊重人權的精神，當然是能夠盡早讓他們能夠有這個機會來參政，這是好事情。」

劉世芳表示，若大陸地區不是「外國」，等於變相承認「台灣是中國的一部分」，強調中華民國的主權不能讓步，更解釋在《國籍法》之下，對於他國國籍都一視同仁，並沒有歧視中配。