中配李貞秀未上任先惹議！律師曝恐觸犯"這條法律"！

中配李貞秀預計2月遞補民眾黨不分區立委，而陸委會證實，目前仍未接獲李放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，有違反《國籍法》的疑慮，對此，民眾黨團總召黃國昌表示，相關的法律怎麼規定，就怎麼執行。





執業律師陳君瑋在《頭家來開講》節目中指出，為什麼李貞秀一直要保留中國國籍，這一點很讓人疑惑，再者，雙重國籍當立委引發的問題很大，陳君瑋拿出法條解釋，在貪汙自罪條例裡的第五條，有下列情形之一者，處七年以上有期徒刑，利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付，有雙重國籍當立委又曾被起訴的人就是李慶安，當時她是被詐欺罪起訴，而那時的法界有一股聲浪，立委是公務員，應該要用比較重的貪汙自罪條例來起訴，陳君瑋提醒李貞秀，不要為了想佔著不分區立委的位置，最後背了一條貪汙罪，搞得民眾黨每個人變土城之友。

原文出處：李貞秀擁雙國籍！李慶安翻版？陳君瑋：恐觸貪汙治罪條例！

