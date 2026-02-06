中配李貞秀沒放棄國籍…為何能列不分區名單？過來人給「1答案」

李貞秀遭質疑沒有放棄中國國籍。圖／李智為攝

中國籍配偶李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，不過她沒有依法放棄中國國籍，引發爭議。中選會遭到質疑，為何不在民眾黨列不分區名單時，就告知李貞秀不能參選？對此，經常評論時事的台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書發布貼文，表示參選不需要證明無其他國籍，任公職才需要。

中國籍配偶出身的李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，遭到質疑沒有依法放棄中國國籍，對此，李貞秀日前曬出一份文件，聲稱已經向中國申請放棄國籍，但是中國方不受理請求。不過，這份文件內容遭到石明謹點出可能是「臨時填寫」，4日時他於臉書發文表示，李貞秀亮出的表格中出現名字拚錯、未填寫中國公民身分號碼、詳細時間等嚴重錯誤，石明謹認為，中國不太可能接受正式文件有這種失誤。

另外，有網友質疑，為何中選會沒有在民眾黨列不分區立委名單時，就告知李貞秀不能參選，直到要就職才說要放棄別國國籍，有整人之嫌。對此，5日石明謹再度於臉書發布貼文，表示「這時候就需要有列入過不分區名單經驗的人，來現身說法了，事實上這是保障當事人權益的作法」。

他透露「參選」不需要證明沒有其他國籍，「任公職」才需要，因為中選會無法預期誰會當選，「如果你沒選上，卻已經先把其他國籍放棄掉，這樣不是很虧嗎？」。石明謹最後表示，「台灣歷史上就有個大聰明，被列入不分區名單之後就說要放棄國籍，但是到現在還沒有找到AIT的大門呢」。

中共海警船擾台 管碧玲：李貞秀如何應對？

李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委後，民進黨中華民國海洋委員會主任委員管碧玲6日在臉書發布貼文，表示「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們。事實上，昨日，海巡一夜未眠」，她質疑，當李貞秀站上質詢台，該如何面對這個問題？

事實上，近年來中共軍艦、軍機頻頻擾台，海巡署東南沙分署6日指出，凌晨中國2艘海警船位於東沙島限制水域外，2艘海警船進入東沙島的限制水域，海巡「宜蘭艦」與「花蓮艦」立即採取一對一近迫對應、強勢驅離。然而，這是中國海警船今年第2次入侵東沙島海域，針對台海情勢，李貞秀表示，未來若站上質詢台，將會請管主委說明，政府目前對中國海警灰色地帶行動的應對機制，是否具備有效措施，保障中華民國安全。



