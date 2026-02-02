中配李貞秀爭議！謝志偉一句話神比喻

▲擁有中國國籍的李貞秀，因尚未出具申請放棄國籍證明，引起外界關注。（圖／李貞秀臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院民眾黨團遞補的6名不分區立委，明將宣誓就職，而擁有中國國籍的李貞秀，其國籍身分引起外界關注。對此，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉今（2）日用婚姻關係比喻指出，就在結婚前一天，發現另一半早已與別人結婚多年，其婚姻狀態至今未「中」斷，對方不但堅稱「離不了」，「還怪你家規矩多」。

民眾黨6名備位立委即將在明上午10時30分宣誓就職，不過，李貞秀迄今尚未出具放棄中國國籍的相關證明，僅強調「依法合憲」進行相關程序；民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍。

對於李貞秀的爭議，謝志偉透過臉書表示，有關放棄中國籍，就在結婚前一天，發現另一半早已與別人結婚多年，其婚姻狀態至今未「中」斷，對方不但堅稱「離不了」，「還怪你家規矩多」；他諷刺說，很想知道，有哪個白痴會，繼續結這個「昏」？

