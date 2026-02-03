中配李貞秀當立委！綠委拿誓詞質問：對她來說是效忠哪一個國家？

記者楊士誼／台北報導

中配立委李貞秀。（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨中配立委李貞秀今（2）日就職，其國籍問題引起爭議。民進黨立院黨團幹事長陳培瑜表示，立委宣誓的誓詞寫得非常清楚「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，「效忠國家」對李貞秀來說，是效忠哪一個國家？立委李坤城也說，希望民眾黨的立委能夠做對國家有忠誠的國會議員，只能有中華民國國籍。

陳培瑜表示，不管李貞秀進入哪一個委員會，都會有機密資料，就算在內政委員會一樣可以去別的部會索資、一樣可以參加別的部會在立法院召開的機密會議，「所以請大家不要誤會了，也不要被民眾黨誤導」。陳培瑜也指出，立委宣誓的誓詞寫得非常清楚「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，「效忠國家」對李貞秀來說，是效忠哪一個國家？

陳培瑜強調，李貞秀今天就任的是中華民國的立法委員，她應該要效忠於中華民國的制度。也希望李貞秀拿著誓詞時，心裡面想的利益、要照顧的福祉是中華民國台灣的利益跟福祉。

李坤城則表示，法條都沒有變，就是要按照國籍法規定，就是必須要在就職前先出示有申請這一個放棄外國國籍的證明，接下來有長達一年的時間可以申請。他強調，希望民眾黨的立委能夠做對國家有忠誠的國會議員，只能有中華民國國籍，不能有其他的國籍。何況她所持有的另外一個國籍是隨時要打台灣的敵對國家。

