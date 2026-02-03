中配李貞秀稱放棄中國國籍卡關！陸委會：尊重內政部對這個部分的審認

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正。（資料照／記者盧素梅攝影）

台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3）日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，對此，陸委會主委邱垂正強調，李貞秀無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府。至於此舉是否展現李貞秀有放棄國籍的誠意？邱垂正表示，因為《國籍法》的主管機關是內政部，陸委會尊重內政部對這個部分的審認。

邱垂正下午出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，媒體詢問，李貞秀今天宣誓就職，還有放棄中國國籍，在一年這個觀測期後，是不是會影響到國民的參政權？

邱垂正表示，中華民國是一個民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀立委上任。但是她也要依照我們相關的法律來行使她的職權，同時依照相關的法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然要取回放棄國籍的證明，還有一年的這個時間，一切依法來行政。不管是委員還是我們政府，都是依法行政。

對於邱垂正先前曾說過，沒有人取得放棄中國國籍的證明，他表示，雖然說放棄中華人民共和國的國籍並沒有人完成過，但是依法就要努力去放棄看看，他強調，世界上有很多的國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯，許多的國家的憲法，都是不准他們的國民放棄他們的國籍，所以他們的國民歸化成為中華民國國民的話，也無法放棄他們的國籍，當然要擔任公職的話，因為《國籍法》的緣故，他們也無法擔任我們的公職，所以我們的《國籍法》並不是針對中國配偶，而是針對所有的國家、所有的國民、所有中華民國國民都一視同仁。如果只針對中配有不同的規定，對其他的國民是不公平的，這是依法行政。

邱垂正指出，他要特別強調，李貞秀無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄，阻撓她完成放棄國籍是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府，這也要一併敘明。

邱垂正強調，要落實這個法律，還有一層意義，因為作為中華人民共和國的國民，她也要履行他們的憲法還有《國家安全法》、中共的《反間諜法》、中共的《反分裂國家法》等許多的法律，因此如果她沒有去放棄，她仍然有遵守這些法律的義務；如果她沒有服從義務，她可能會被制裁，所以從保護李貞秀的角度去放棄國籍，才能夠避免被這些現行的中國法律所制裁。

邱垂正並強調，所以從這一點而言，我們的法律都希望能夠依法行政，那在遵守法律的前提下，當然陸委會對於所有中配，都希望她在台灣安居樂業，我們都會盡最大的努力來協助每一位中配朋友。

至於李貞秀有拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局，這個動作算是有放棄國籍的誠意？邱垂正表示，陸委會有注意到這情形。因為《國籍法》的主管機關是內政部，陸委會尊重內政部對這個部分的審認。

