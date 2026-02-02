中配李貞秀立委夢碎？官員：依法須「就職前」放棄外國籍

即時中心／徐子為報導



民眾黨籍中配李貞秀明（3）日將遞補、就任不分區立委，不過日前陸委會透露，政府各部會都尚未收到李貞秀放棄中國籍相關文件，而引發討論。對此，媒體報導引述相關官員說法，依「國籍法」規定，李貞秀須在「就職前」就放棄外國籍，不得在就任後「補辦」，她若未事先辦理放棄中國籍，就違反《國籍法》規定，不得擔任公職。





媒體《自由時報》報導引述熟悉相關法規的官員說法，指出該案主要是看李貞秀「有無積極努力」放棄中國籍。依《國籍法》規定，任台灣公職「須在就職前放棄外國籍」，不得在就任後補辦。

另外，根據內政部2019年所做函釋，當事人於就職前就已辦理放棄外國國籍，依《國籍法》20條第4項規定，得於就職之日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，惟如未及於就職前辦理外國國籍，則不得於就職後補辦放棄外國國籍。

官員再強調，李貞秀能成功就職的前提是，須依照內政部對「國籍法」的解釋，李在就職前，就要先辦放棄外國籍，才可在就職1年之內，將放棄中國籍的證明書拿回來。

假設李貞秀未就職前辦理放棄中國籍，將如何處理？官員認為，這就不是「完整就任」，適法性會有問題，內政部會處理。

外界也好奇，中配未放棄提前中國籍，是否上任台灣公職後有1年的「灰色地帶」？官員說明，依法確實有1年時間可拿回放棄外國籍文件，但仍強調，就職前就須辦理放棄外國籍，1年是給她完成補辦。

官員透露，李貞秀先前就有放棄「中國戶籍」，也有繳交註銷戶籍證明文件，但戶籍和國籍是兩件事。

