中配李貞秀自陳「赴對岸放棄國籍遭拒」 內政部緊咬：證明仍具中國籍

內政部緊咬李貞秀國籍爭議，直指李今天在媒體面前所述內容可證明其仍具中國籍。（圖／李智為攝）

中配李貞秀今天（3日）宣示就任民眾黨不分區立委，對於自身國籍爭議，李在媒體面前喊冤，她去年到中國辦理退出國籍手續，卻遭對岸公安局擋下。對此，內政部直指，據李所述內容可證明其仍具有中國國籍，並強調若遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

民眾黨立委李貞秀今天上午在立法院宣誓就職，面對國籍爭議，李貞秀說，他熱愛台灣，認同中華民國，中選會昨已頒布當選證書，她也在大法官前完成宣誓，身為立委，她唯一效忠中華民國，「我在台灣居住的時間比大陸還久，因此要請國人同胞放心，我保護台灣的決心不比任何人少」。

至於昨天內政部寄出「退出中國籍申請表」，李貞秀說得很酸，「不知道中華民國內政部何時開始幫對岸跑公文了」，並強調自己已經簽署文件，但對岸公安局出入管理局不受理，她會轉交給內政部，請他們去放棄看看。

對此，內政部反擊，據李貞秀所述內容可證明其仍具有中國國籍，並重申擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，《國籍法》第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。

內政部表示，已於1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長周萬來協助提供已辦理之佐證資料。



