中配李貞秀要當立委！並未放棄國籍惹議 黃國昌回應了

民眾黨前主席柯文哲設下的立委「兩年條款」規定，除因推動代理孕母未完成的陳昭姿、遞補前白委吳國城的劉書彬外，其他包含黨團總召黃國昌等6人皆要離職；但外界更關注的是，中配李貞秀目前尚未交出放棄國籍證明，將要在2月3日遞補成黨籍不分區立委。對此，黃國昌今（30）日受訪也回應了！

黃國昌今日上午出席民眾黨團記者會，記者提問，李貞秀即將在2月3日宣誓就職立委，但綜合內政部與陸委會說法，就職前必須提供申請放棄原國籍文書，證明有放棄國籍，並在就職1年內要完成放棄的流程，「請問是否了解李貞秀有無申請放棄原國籍？如果沒有，民眾黨未來會如何協助？有無和立法院長韓國瑜討論，韓國瑜的態度是什麼？」。

對此，黃國昌表示，因為剛問到很多相關問題，都不是他能代答的，第一韓國瑜態度，基於對韓國瑜的尊重，要由韓國瑜本人對外加以說明。

黃國昌說，至於李貞秀是不是有經過什麼樣的程序，去做什麼樣的事情，因為事涉到李貞秀個人採取的行動，可能要由李貞秀候任立委，就職的時候來說明。

最後，黃國昌宣稱，對民眾黨立法院黨團來講態度非常清楚，依法律規定該怎麼辦就怎麼辦，「但是要同時要提醒注意的是，台灣是民主法治的國家，權力彼此監督制衡，台灣法律的解釋從來就不是掌握在行政機關手上，不管是陸委會或內政部，對這件事情應該有基本的認識和了解」。

