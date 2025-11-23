中配李貞秀遞補恐因國籍法遭解職 傳民眾黨擬修法

記者廖品鈞、黃澄柏 / 台北報導

近期花蓮一名村長鄧萬華，因為沒在上任一年內放棄中國籍遭到解職，引發爭議，而民眾黨明年2月1日將遞補上任的中配李貞秀，恐怕也會碰上相同狀況，據了解她能否順利上任引爆黨內憂慮，雖然黨團已經在研議是否修正《兩岸人民關係條例》保障中配參政權，但部分人士憂心被質疑「因人設事」，恐怕讓國安議題成為對手的政治提款機，對此李貞秀反批，執政黨利用行政職權在為難中配。

鄧萬華當選證書。

民眾黨備位立委李貞秀臉書開嗆，歷任政府不分藍綠，陸配參政從來都不曾有任何國籍問題，大罷免大失敗，還叫不醒毀憲亂政的賴執政團隊，就是因為近期中配鄧萬華沒在就任一年內放棄中國籍遭到解職。而按照民眾黨兩年條款，李貞秀明年2月1日即將遞補上任，恐怕成為下一個因國籍法面臨解職的中配立委。

民眾黨備位立委李貞秀臉書開嗆。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨備位立委李貞秀：「我知道他應該會這麼做，算是違憲的做法，執政黨利用你的行政職權在為難陸配，明明你知道陸配沒有違法，可是你一定要曲解，用國籍法來套用兩岸人民關係條例。」

李貞秀說今年申請除籍時也嘗試過放棄，結果被當地公務人員拒絕，而國民黨跟民眾黨也在研議修法，要替中配解套。

國民黨立院黨團書記長羅智強：「我們會推出國籍法的修法，直接修訂防小人條款，我直接國籍法那邊就訂，陸配參政權不受國籍法規範。」

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，會推出國籍法的修法。

不同於藍營傳出民眾黨團是研議修正「兩岸人民關係條例」保障中配參政權，但部分人士憂心恐怕遭質疑「因人設事」，扣上紅帽成為綠營政治提款機，衝擊2026地方選戰。

政治系教授范世平：「民眾黨基於國家安全，他們不應該讓這位中配成為立委，否則我覺得可能會引發更多民眾的質疑，這個對民眾黨未來他們的選舉，或者是未來的政治發展來講，我覺得是極為不利的。」

據了解李貞秀預計進入司法委員會，但能否順利上任又如何突破現有法規限制，也成為明年國會觀察重點。

李貞秀能否順利上任成為明年國會觀察重點。

