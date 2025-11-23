中配李貞秀遞補恐因國籍法遭解職 傳民眾黨擬修法
記者廖品鈞、黃澄柏 / 台北報導
近期花蓮一名村長鄧萬華，因為沒在上任一年內放棄中國籍遭到解職，引發爭議，而民眾黨明年2月1日將遞補上任的中配李貞秀，恐怕也會碰上相同狀況，據了解她能否順利上任引爆黨內憂慮，雖然黨團已經在研議是否修正《兩岸人民關係條例》保障中配參政權，但部分人士憂心被質疑「因人設事」，恐怕讓國安議題成為對手的政治提款機，對此李貞秀反批，執政黨利用行政職權在為難中配。
民眾黨備位立委李貞秀臉書開嗆，歷任政府不分藍綠，陸配參政從來都不曾有任何國籍問題，大罷免大失敗，還叫不醒毀憲亂政的賴執政團隊，就是因為近期中配鄧萬華沒在就任一年內放棄中國籍遭到解職。而按照民眾黨兩年條款，李貞秀明年2月1日即將遞補上任，恐怕成為下一個因國籍法面臨解職的中配立委。
民眾黨備位立委李貞秀：「我知道他應該會這麼做，算是違憲的做法，執政黨利用你的行政職權在為難陸配，明明你知道陸配沒有違法，可是你一定要曲解，用國籍法來套用兩岸人民關係條例。」
李貞秀說今年申請除籍時也嘗試過放棄，結果被當地公務人員拒絕，而國民黨跟民眾黨也在研議修法，要替中配解套。
國民黨立院黨團書記長羅智強：「我們會推出國籍法的修法，直接修訂防小人條款，我直接國籍法那邊就訂，陸配參政權不受國籍法規範。」
不同於藍營傳出民眾黨團是研議修正「兩岸人民關係條例」保障中配參政權，但部分人士憂心恐怕遭質疑「因人設事」，扣上紅帽成為綠營政治提款機，衝擊2026地方選戰。
政治系教授范世平：「民眾黨基於國家安全，他們不應該讓這位中配成為立委，否則我覺得可能會引發更多民眾的質疑，這個對民眾黨未來他們的選舉，或者是未來的政治發展來講，我覺得是極為不利的。」
據了解李貞秀預計進入司法委員會，但能否順利上任又如何突破現有法規限制，也成為明年國會觀察重點。
更多三立新聞網報導
藍喊修法「中配參政不受國籍法規範」！黃國昌：落地生根就是手足同胞
劉世芳稱「中華民國承認中華人民共和國」 國台辦氣炸：只有一個中國
稱承認中華人民共和國遭批 劉世芳「依法行政」：服公職對單一國家效忠
中配李貞秀接不分區立委恐卡關國籍法？劉世芳：就職一年內放棄其他國籍
其他人也在看
張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見...信傳媒 ・ 5 小時前
全民國防手冊變死亡筆記本？醫揭圖片讓人誤解：壓在這裡病人會死的
國防部9月16日發布新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，不過民眾收到後卻掀起正反兩極評價；胸腔科醫師蘇一峰指出，在急救指引的示意圖中，CPR（心肺復甦術）按壓的位置竟然被標示在肩膀高度，讓蘇一峰傻眼直呼「壓這裡病人會死的」。蘇一峰提醒，CPR如果壓在肩膀高度會害死人。（取自蘇一峰臉書）蘇一峰透過臉書發文，透露自己收到全民國防手冊的同時，無奈表......風傳媒 ・ 16 小時前
法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。世界日報World Journal ・ 10 小時前
與蘇貞昌一同參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方攜手團結合作典範
蔡英文指出，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。蔡英文說，也要謝謝中央...CTWANT ・ 3 小時前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
彰化傳意外 2釣客落海命危送醫
彰化縣伸港鄉今天（23日）傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。自由時報 ・ 2 小時前
鄭文燦「心如止水」藏伏筆？ 凌濤：藍白合也不能掉以輕心
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 外傳前桃園市長鄭文燦可能回鍋參選 2026 桃園市長，國民黨桃園市議員凌濤今（23）日表示，「無風不起浪」，地方確實流傳鄭文燦近期積極走動、接觸昔日樁腳與金主，代表參選並非空穴來風；強調，即便藍白合作成局，國民黨仍不能掉以輕心，因民進黨的政治操作與司法變數依然存在，情勢變化很快，應嚴陣以待。 有媒體人爆料稱，鄭文燦有...匯流新聞網 ・ 3 小時前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 3 小時前
鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，遭民進黨議員轉述鄭本人說法反駁。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）表示，無風不起浪，鄭文燦在地方積極走動，稱心如止水，是擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看總統賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。太報 ・ 4 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 47 分鐘前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前