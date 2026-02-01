中配李貞秀遞補立委 內政部下通牒：未棄中國籍應由立院解職

中配李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。（資料畫面）

中配李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，預計於2月3日宣誓就職。不過，由於李貞秀尚未提出喪失中國國籍的相關證明，內政部再次重申，依《國籍法》規定，李貞秀應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳交給立法院，否則應由立法院解職。

中選會公告民眾黨依「兩年條款」遞補6名不分區立委，黃珊珊、黃國昌等6人於2月1日辭去立委職務，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人則遞補當選民眾黨不分區立委。

針對李貞秀是否放棄中國國籍，內政部昨（1日）再次重申，依《國籍法》第20條規定，兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職，應於就（到）職前放棄外國國籍，並於1年內完成喪失程序，並取得證明文件。這項規定適用於全體國民，不論是原生中華民國國籍者，或歸化取得身分的新住民，皆須於擔任公職前放棄他國國籍，以表達對國家的唯一效忠，而中配身分者，除須符合《兩岸人民關係條例》規定在台設籍滿10年外，就職前同樣須符合《國籍法》相關規範。

內政部說明，擔任民選公職，若就職後仍具中國國籍，將同時負有向中華民國及中華人民共和國效忠的義務，與《國籍法》規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，且依中國法律規定，註銷在中國的戶口登記並非喪失國籍，戶籍與國籍是不同的法律概念。





