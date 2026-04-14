中配李貞秀遭開鍘！邱垂正強調：個案勿擴大，政府依法保障中配參政權

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正受訪（圖／翻攝畫面）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到黨內究責，民眾黨中評會昨天決議開除黨籍，該處分自即日起生效。對此，陸委會主委邱垂正今（14）日表示，邱垂正表示，陸委會作為一個行政機關，因為李貞秀女士沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以從《兩岸條例》，她不具有參選的資格；同時在《國籍法》方面，她也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。他並強調，對於中配的參政，政府就依法行政，依法來保障中配在台灣的參政權。

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邱垂正上午接受廣播節目《POP撞新聞》的專訪，主持人問到，李貞秀的黨籍被開除，就不會是立委了，陸委會有什麼看法？邱垂正表示，陸委會作為一個行政機關，因為李貞秀女士沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以從《兩岸條例》，她不具有參選的資格；同時在《國籍法》方面，她也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。

邱垂正表示，這個事件很單純，就是一個想擔任立委的人，在行政機關依法行政之下被拒絕，那她跟整個我們中配團體是無關的，絕大部分的中配團體都是合法守法的，都是在台灣安居樂業的，而且也是愛護這塊土地的。

邱垂正指出，因為李貞秀事件把許多的中配捲進來，這對中配朋友不公平，因為李貞秀事件已經耗損了大量的社會成本去討論，加上中配團體往往是被標籤化，引發社會對中配群體，或者是對很多中配都開始投向異樣的眼光，所以還在呼籲我們的社會，絕大部分的中配，還有中配的家人，都是熱愛這塊土地，在這塊土地守法、合法的生活下去，跟我們一樣都是在這邊落地生根、安居樂業的台灣大家庭的一分子，還是希望大家要善待中配、協助中配。

邱垂正並指出，當然包括陸委會、海基會，還有內政部移民署，永遠都是服務、協助、輔導中配，可以說是鐵三角，這個工作不會改變，我們仍然會來落實服務中配的這些生活輔導跟照顧，這是我們的職責，我想所有的中配朋友都是熱愛這塊土地的，我們不應該投以歧視的眼光。

主持人詢問，透過李貞秀女士的這個事件，似乎說明中配朋友在台灣的參政會有相關的限制，是不是因為她沒有辦法放棄對岸的國籍這件事情？邱垂正表示，參選民選公職人員，確實有剛剛提到《國籍法》20條，要去放棄中國國籍，因為你沒辦法放棄的話，中國很多法律都對你有義務，你要去收集我們的情報提供給中國大陸，就是真的是洩漏我們國家機密，真的是很困難，不過造成這個阻撓是中國大陸造成的，並不是台灣政府。

邱垂正強調，另外有一個是「應考試服公職」，它在《公務人員法》裡面有一個排除條款，就是說他只要努力去放棄，政府不能歸責於他，他就可以把他安排在非機密性的工作，所以對於中配的參政，我們就依法行政，我們依法來保障中配在台灣的參政權。

會後媒體詢問，李貞秀現在被除名了，未來是不是在質詢台上不用再尷尬，就是被拒絕備詢？邱垂正表示，對李貞秀女士的議題，也多次來這邊表達過，因為李貞秀女士沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以依照《兩岸條例》，她不具備有參選的資格；同時依照《國籍法》的相關規定，她也沒有辦法落實對中華民國單一忠誠的義務，但是我們也要呼籲我們民眾，對於這個，不要因為李貞秀的事件，對於其他無辜的陸配投以這個負面的這個標籤。

邱垂正強調，絕大部分的中配還有中配的家人，都是守法合法，都是愛護台灣這塊土地，在這裡落地生根、安居樂業，都是台灣大家庭的一份子，我們應該持續地關心中配、愛護中配，友善對待我們的中配朋友，政府包括我們海基會，永遠是陸配朋友的娘家；我們陸委會也是讓他們在台灣安居樂業的後盾，所以我們會持續落實我們的陸配生活照顧的政策。

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