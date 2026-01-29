中配李貞秀還沒放棄國籍！將擔任民眾黨不分區立委 內政部回應了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨前主席柯文哲訂下的立委「兩年條款」，使得黨團總召黃國昌等人必須請辭，並由同黨不分區候選人遞補；其中，名單內的中配李貞秀將就職，現行《國籍法》規定，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於到職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，但陸委會主委邱垂正已說明，至今未收到對方放棄中國國籍的證明。對此，內政部次長董建宏今（29）日回應了！

針對中配李貞秀將遞補國會議員，且尚未放棄中國籍一事，董建宏今日在行政院會後記者會表示，內政部立場一向都非常清楚，依據《國籍法》要求，公職人員就職前提出放棄外國國籍的主張，必須要在1年內放棄中華民國以外的國籍，「這沒有什麼解釋的空間，不管是哪一國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄」。

行政院發言人李慧芝則說，首先李貞秀要就職前提出放棄國籍的聲明，只是告訴大家已經有這樣的動作，但對方完成動作是要在就職後1年內。

董建宏也補充說，對方尚未就職之前是一般國民，而一般國民擁有不同國籍，依法是國家一定程度允許，但是對方要服公職必須只擁有中華民國國籍，至於以外的國籍則須全部放棄，因此在對方就職後才會開始追究有沒有放棄，追究時間則是1年，對方則有1年完成放棄國籍。

最後，董建宏強調，內政部就是依《國籍法》，對方必須提出放棄中華人民共和國的國籍證明，沒有討論的餘地。









