中配李貞秀「簽切結書」可當立委？劉世芳霸氣打臉：中國就是外國

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內須放棄除我國以外的他國國籍。然而，近期國民黨團擬提案修法，欲使中配參政權不受法規限制；即將遞補民眾黨不分區立委的中配李貞秀也宣稱，自己並非外國人，並將簽署「沒有雙重國籍切結書」。對此，內政部長劉世芳今（24）日打臉，現行法規並無具結辦法。

近期有媒體報導，李貞秀宣稱《憲法增修條文》明訂「大陸為非自由地區」，因此認為自己不是外國人，屆時遞補不分區立委將勾選「沒有雙重國籍」。對此，劉世芳指出，根據現行《國籍法》規定，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結、具結辦法。

至於國民黨團提案修《國籍法》一事，劉世芳則表示，該法針對所有中華民國以外的外國人士，「若特別對於中配（修法）的話很奇怪，這是非常特權的條款」，更何況《國籍法》第20條非常清楚規定，若要擔任公職者，1年內必須放棄中華民國之外的國籍。她強調，根據行政院2023年函示各部會，所謂中華民國之外的外國國籍，「當然包括中華人民共和國國籍」。

