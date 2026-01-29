中配李貞秀2/3宣誓就職 內政部：依法要放棄中國籍沒有討論餘地

內政部次長董建宏強調，依法擔任公職不能雙重國籍，沒有討論餘地。翻攝畫面



民眾黨6席不分區立委將卸任，2/3遞補立委宣誓就職，出身中國湖南的中配李貞秀可望成為政治史上首位中配立委，內政部、陸委會都還未收到放棄中國籍的證明。內政部次長董建宏今（1/29）表示，依《國籍法》，她必須提出放棄中華人民共和國國籍，沒有討論餘地。

陸委會主委邱垂正昨接受廣播節目專訪時強調，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」，不然李貞秀拿不到放棄國籍的證明，就不能擔任公職。

媒體詢問，依法一年內要完成程序，等於變相讓李貞秀可以擔任一年立委，是否引發爭議？行政院發言人李慧芝在行政院院會會後記者會中表示，就職時須提出放棄國籍的聲明，或告知已開始這個動作，在一年內完成放棄的程序。

董建宏強調，公職人員必須在一年內放棄他國國籍，這個沒有解釋空間，宣誓就職後就必須完成程序，不管哪一國國籍都一樣。董建宏指出，我國法律在一定程度下允許國民可以擁有他國國籍，但要服公職，就必須只有中華民國國籍，其他國籍要放棄，就職後才能追究是否放棄國籍，有一年的時間可以完成程序。

面對陸委會指出，對岸沒有人達成放棄國籍，董建宏重申，內政部依法行政，依照《國籍法》擔任公職必須提出放棄中國籍的證明，沒有討論餘地。

