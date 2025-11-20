中配村里長未解職 內政部將4縣市政府公所送監院查處

（中央社記者高華謙台北20日電）內政部先前指出全台有5名中配村里長，應依國籍法辦理。內政部今天說，截至今年5月底，5個鄉鎮區公所怠於辦理解職事務，台北市、新北市、桃園市、花蓮縣府也沒有盡到指揮監督職責，因此5月已將這9個機關函送給監察院查處。

內政部說，5個鄉鎮區公所包含台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所、桃園市新屋區公所、花蓮縣富里鄉公所。

監察院對此表示，有收到內政部函送資料，已函詢機關並獲回覆，回覆內容已轉給監察院相關委員會處置。

內政部今年查核議員與里長等民代身分後，發現5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。原任花蓮村長的中配鄧萬華因此在今年8月1日被富里鄉公所解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，尚待富里鄉公所另作處分。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，民政司副司長簡鈺珒表示，內政部在得知有5名村里長原先具有中國國籍，自民國113年11月29日起，就已多次發函促請地方政府與公所應依國籍法規定辦理；也就是應依法在就職後1年內，完成喪失該國國籍並取得證明檔案，經過內政部多次催促，地方也提出疑義函詢並獲內政部意見，內政部也都有函覆，並多次強調應依照國籍法規定處理。

簡鈺珒指出，不管是公所或是地方政府，都要依照法律與內政部解釋依法辦理國籍法相關規定，地方沒有自行裁量的空間。

針對台北市、新北市與桃園市的里長辦理解職情形，簡鈺珒表示，經內政部多次催促，並針對地方政府所提出來的疑義說明後，因公所怠於辦理解職事務，直轄市政府也沒有盡到指揮監督職責，因此內政部已在今年5月函送給監察院查處，而這4名里長至今都仍未辦理解職。

媒體詢問若窮盡辦法仍無法取得放棄國籍證明，在擔任公職上是否有彈性空間。內政部常務次長吳堂安說，無法取得放棄國籍證明、並非中華民國的問題，而是當事人要回去跟母國要求放棄國籍；既然要擔任中華民國民選公職，當然要恪遵國籍法20條規定，且也已給予1年時間，如果仍無法檢具相關資料，內政部當然會要求各地方政府與公所依照規定要一一解職，非常明確。

吳堂安表示，內政部不會因為是不是中配、而有不同待遇，而是因為已變成中華民國的國民，就要遵守中華民國法令。（編輯：林克倫）1141120