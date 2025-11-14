中配村長解職處分遭撤銷 陸委會說話了

▲花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具中國籍而遭解職。（圖／翻攝自鄧萬華臉書）

[NOWnews今日新聞] 具中配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭內政部解職，鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處分」。內政部今（14）日表示，目前無法確知花蓮縣府撤銷解職處分的理由和依據，但根據《國籍法》規定，民選公職應放棄中華民國以外的國籍，並無另行解釋的空間，富里鄉公所應依法辦理解職。對此，陸委會支持內政部的立場。

陸委會表示，行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，陸委會充分尊重並支持內政部的立場。

陸委會重申，協助並關懷中國大陸配偶融入台灣社會，是陸委會的重要工作，政府期盼包含所有在台的陸配都能安居樂業，與我們共同守護這塊民主樂土。

