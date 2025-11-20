中配村長遭解職現身訴苦 藍黨團轟「賴皇帝」

國民黨立法院黨團與鄧萬華與同樣遭解職的南投縣前議員史雪燕共同召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，雖獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部將再度行文富里鄉公所，應依《國籍法》 將其解職。國民黨立法院黨團今（20日）則與鄧萬華與同樣遭解職的南投縣前議員史雪燕共同召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，鄧萬華不滿稱，台灣有將近40萬陸配，難道陸配所生的小孩就不是「台灣之子」？賴總統可以接受外勞、移工，為什麼不能接受陸配？

史雪燕於2021年透過遞補成為南投縣首名新住民縣議員，2022年競選連任落敗，任期至2022年12月24日結束，而內政部在2024年12月以史雪燕未依《國籍法》規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕的議員公職。

廣告 廣告

此外，花蓮縣富里鄉學田村中配村長鄧萬華，因國籍認定爭議於今年8月1日遭富里鄉公所解職，成為全國首位遭解除職務的里村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣訴願審議委員會審議後，決定撤銷原處分。但內政部認定，我國國民擔任公職者即肩負國家忠誠義務，《國籍法》第20條已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料。對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。

國民黨團總召傅崐萁今則抨擊稱，「賴皇帝」打壓小陸配，手法已經令人髮指，今天兩位受害的基層村里長都是依照中華民國憲法增修條文《兩岸人民關係條例》第21條，入籍台灣滿10年以後，就擁有參政資格，但無知的內政部長劉世芳卻扭曲解釋，用國際法的位階來否定憲法層次，彰顯「賴皇帝」劍指哪個方向，下面這些不學無術的部會首長就群起而攻之。

傅崐萁表示，以鄧萬華來說，鄧嫁來台灣28年，不只要獨力扶養3個小孩，還要祀奉長輩與癱瘓的先生，在這種情況下，鄧還有餘力為基層百姓服務，鄧是「台灣之子的母親」，為什麼不能在台灣安居樂業？

傅崐萁主張，《兩岸人民關係條例》講得非常清楚，在國家尚未統一以前，在一國裡面有兩個區域，「台灣地區」跟「大陸地區」，但是都屬於中華民國。他們要再次強調，賴清德不斷違反中華民國憲法，賴貴為按著中華民國憲法宣誓的中華民國總統，卻不斷毀憲亂政，賴清德若要踐踏人民，隨時放馬過來，國民黨在這裡隨時恭候賴清德大駕，但不要欺負基層百姓。

鄧萬華表示，她的手機直到半夜，都會有「黑熊」、「黑鳥（青鳥）」打電話過來，要她滾回中國去。但她要工作養家賺錢，每天要抱（癱瘓的）老公，誰來幫她？只有她自己！請問賴總統、劉部長，她哪一點不符合台灣媳婦的資格？她獨力扶養三個孩子長大，小孩5年級就要跟著她打工，她辛勤工作十幾年，但她不會「滾回中國去」，因為孩子在哪裡，她的心就在哪裡。

鄧萬華也質問，她要請問，賴總統可以接受移工、外勞，為什麼不能接受陸配？他們沒有那麼政治意識形態，他們只要安居樂業，讓孩子在三觀很正的家庭中長大。台灣有40萬陸配，其中至少有一半有生小孩吧？難道陸配的小孩就不是台灣之子嗎？

史雪燕表示，陸配群體遭受民進黨的欺負，說實話，陸配姊妹有很多像她這樣在台灣住了30年的，或像鄧萬華這樣住了28年的，他們都是「新台灣之子」的媽媽，都是家庭的支柱，也是社會安定的一股力量，他們這麼多年在基層的努力，除了扶養孩子長大，也投入公共事務為地方努力，今天遭遇這樣的對待，讓他們對台灣政治感到恐慌，他們對地方的付出，完全被民進黨毫無情面的解職。

史雪燕感嘆，民進黨惡意扭曲《兩岸人民關係條例》，用國際法硬套在他們身上，對他們非常不公平，現在的民進黨對陸配族群，就像鯊魚對上小蝦米，他們早在台灣落地生根，民進黨卻一直懷疑陸配的忠誠度，讓他們不知道如何應對。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日緊張！林佳龍：我們與美日菲要好好管理找事的中國

鄭黃會！鍾年晃諷：黃國昌的求職大會遭沉默以對 連句客套話「等通知」都沒有