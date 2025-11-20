中配村長遭解職訴願成功 內政部：國籍法沒解釋空間

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣 富里鄉 學田村村長鄧萬華，因為具有中國國籍遭到內政部解職，日前她向花蓮縣政府提起訴願並且成功，不過內政部態度強硬地表示，國籍法沒有解釋空間。對此，陸委會也解釋，「國籍法」並非針對中配，對待每個國家都一樣，至於放棄國籍證明有無彈性空間和修法的必要，陸委會將尊重內政部的決定。

花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華說：「你(賴清德)能夠接受移工，接受外勞，為什麼就不能接受我們陸配呢。」

從花蓮北上召開記者會，花蓮學田村村長鄧萬華，以中配身分來台定居，卻因雙重國籍遭解職，儘管鄧萬華向花蓮縣府提起訴願，並在14日訴願成功由縣府撤銷原處分，但主管機關內政部態度強硬，而同樣因雙重國籍遭解職的，還有前南投縣議員史雪燕。

前南投縣議員史雪燕說：「用國籍法硬套在我們身上，對我非常的不公平，一直懷疑陸配這樣子的忠誠度，我覺得讓我們不知道怎麼去應對。」

陸委會主委邱垂正說：「這也不是針對陸配朋友，不允許放棄國籍的國家也滿多的，民選公職人員，禁止有雙重國籍，是所有中華民國國民，都必須要遵守的法務義務。」

陸委會否認針對中配而是依法行政，未來若要修改國籍法也將由內政部處理，而近期政府也持續清查，違法在中國設籍或持有中國身分證定居證者，目前已註銷超過50人台灣身分。

其中包含曾在國際賽事高舉五星旗，跆拳道選手李東憲，還有取得中國定居證，台籍教師張立齊，以及有部分中配聲稱，當時沒有嚴格要求她們放棄中國籍，所以一直以來都有中國身分證，也有為繼承財產或領取對岸退休金，寧可放棄台灣身分選擇中國，有些則是台灣人為了從中國出境到俄羅斯旅遊，去中國申領一次性的中國護照，政府單位掌握後也將其台灣身分取消。

立委(國)羅智強說：「保障陸配的參政權，合法參政權，我們會推出國籍法的修法。」立委(民)吳思瑤說：「現在動腦筋動到國籍法身上，這個社會自然會給予非常高的批判。」中配國籍問題，再度觸碰朝野，兩岸敏感神經。

