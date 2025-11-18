中配村長鄧萬華遭解職打贏訴願 劉世芳重申：國籍法沒解釋空間

劉世芳今日強調，擔任民選公職，在中華民國國籍以外的其他國籍一律要放棄，這個沒有解釋的空間。（鏡報李智為）

原花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因國籍問遭解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願審議委員會近日決議撤銷原處分。對此，內政部長劉世芳今日強調，擔任民選公職，在中華民國國籍以外的其他國籍一律要放棄，這個沒有解釋的空間。

中國籍配偶鄧萬華原任花蓮縣富里鄉學田村長，卻因沒放棄中華人民共和國國籍，8月1日被解職。鄧萬華不服並提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會10月29日決議撤銷原處分，指出鄉公所在中央未釐清疑義前，即逕依內政部要求做成不利處分，已違反行政程序法，要求鄉公所重新作成適法決定。

劉世芳今（18日）表示，截至目前，內政部尚未收到花蓮縣政府或富里鄉公所這次訴願的決定書，決定書的內容，無從查考，會請內政部同仁到地方政府了解狀況。她強調，依《國籍法》第20條，民選公職當選在得在1年內放棄中華民國國籍以外的他國國籍，內政部是依法要求地方政府要依規定來處理解職。

劉世芳重申，擔任民選公職，在中華民國國籍以外的其他國籍一律要放棄，這個沒有解釋的空間。此外，國民黨副主席蕭旭岑昨（17日）接受專訪時指出，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，包含「一國兩區」的規定。劉世芳直言，無論蕭旭岑的詮釋為何，但是我國憲法規定非常清楚，尤其是憲法增修條文。

