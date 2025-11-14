中配村長鄧萬華遭解職提訴願成功 花蓮縣府撤銷原處分

鄧萬華因繳不出放棄中國國籍證明遭解除職務，提訴願贏了。（資料畫面）

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因被內政部查核具有中國國籍，今年8月遭鄉公所解除職務，成為全台村長首例，鄧女提起訴願，對此，花蓮縣政府證實，10月29日縣府訴願委員會已撤銷原處分，並要求鄉公所重新審認其村長資格，鄉長江東成表示已收到公文，將盡速回復、保障鄧萬華應有權利。

鄧女原籍為中國四川，28年前嫁來台灣，17年前取得中華民國身分證，於2022年參選並成功當選學田村長，因無法提供放棄中國國籍證明，遭內政部認定仍具有中國國籍，依《國籍法》規定，富里鄉公所在今年8月1日解除其村長職務。

鄧女當時強調，自己持有台灣護照，當選過程符合規定，因不服解職決定，向花蓮縣政府提起訴願；對此，花蓮縣政府表示，訴願委員會於10月29日召開，決議撤銷對鄧女的處分，並要求鄉公所依法重新審查其村長資格。

鄉長江東成表示，今日上午已收到公文，將盡速研議撤銷處分的內容，若認為撤銷處分合理適當，將在最短時間內給予鄧女應有權利的回復與保障。





