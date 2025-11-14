中配村長鄧萬華「沒放棄中國籍」遭解職 訴願打贏了！花蓮縣府「撤銷處分」本人這樣說
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華以中國配偶身分來台定居，已取得台灣身分證，但由於民選公職人員不得擁有雙重國籍，她今年8月被因未繳交放棄中國國籍證明、涉違反《國籍法》，遭內政部去函花蓮富里鄉公所將她依規定解職。鄧萬華向花蓮縣府提起訴願，今（14日）傳出她打贏訴願、花蓮縣府撤銷原處分，她本人也低調做出回應。
民選公職禁雙重國籍 中國配偶當選村長遭解職
據內政部指出，全國有5名現任村里長具有中華人民共和國國籍，內政部要求地方政府依國籍法辦理解職。50歲的鄧萬華就因為沒有放棄中國國籍，今年8月成為首位因此被解職的公職人員。當時有人批評政府針對中國配偶開刀，而陸委會重申，民選公職人員禁止擁有雙重國籍，不得向中華民國以外的國家或政權效忠，和是否承認中華人民共和國是兩回事。
當時鄧萬華向媒體喊冤，強調自己拿的是台灣護照，稱自己沒有中華人民共和國國籍，批執政黨硬拗、不管民生。她1997年結婚後從中國四川移居台灣，在17年前取得台灣身分證，2022年才選學田村長順利當選。她和前夫育有3個孩子，2個在念大學，前夫因為罹患漸凍症癱瘓在床7年，她仍為了孩子去照顧前夫。
放棄中國籍等於承認台灣獨立？ 鄧萬華批：誰會給你開！
現年50歲的鄧萬華說，自己在台灣的時間比在中國大陸還久，她不是不願意提出放棄國籍證明，而是辦不到，她曾打電話給重慶公安機關，對方卻以不承認台灣國籍而拒絕其要求，因為如果開了證明等於中國官方承認台灣是獨立的，「誰會給你開這個證明！」她直指賴清德總統就是在打這個算盤、要這些中國配偶去打頭陣，認為自己是政治問題的受害者，遂向花蓮縣府提出訴願。
訴願打贏了！花蓮縣府撤銷原處分 鄧萬華低調發聲
《聯合新聞網》報導，花蓮縣府訴願委員會日前已針對此案已開會討論，最終決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。
富里鄉長江東成也說，因為內政部是上級單位，雖然認為法律適用性有疑義，仍依內政部要求辦理，但也鼓勵當事人提出訴願和行政訴訟，讓相關單位依憲法和兩岸人民關係條例判斷；江東成表示，已經收到公文，會盡速研議撤銷原處分內容，會在最短時間回復當事人應有的權利和保障。
對此鄧萬華則表示她還沒有接到縣府和鄉公所通知，不敢亂講話，但也說她相信台灣明辨是非的人、好人還是占大多數。
