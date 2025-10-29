中配溺死2幼女竟期待出獄修復婚姻…醫嘆：缺乏現實感
社會中心／新北報導
新北市新店一名簡中籍配偶去年7月間誘騙年僅9歲、10歲女兒下水，溺斃在碧潭案，台北地檢署去年10月28日依殺人等罪起訴簡女。台北地院昨28日連續開庭3 日，28日她在庭上抱怨公婆高標準要求，連「鍋子放在哪」都要管，雙方積怨已久，且白姓丈夫家人直到事發後，卻仍不明白，是什麼原因讓簡女痛下殺手？甚至希望出獄後，能和白姓丈夫修復關係。對此，萬芳醫院的吳姓醫師這樣說。
鑑定人萬芳醫院精神科吳姓醫師29日到庭陳述鑑定結果，他直指，簡女與同住公婆在家事細節和小孩教養觀念有落差，丈夫白姓男子卻沒能積極調節彼此的關係張力，是導致本案的核心原因。他表示，簡女復歸社會的可能性很高，但缺乏現實感，因為她仍期待出獄後和丈夫修復關係。
據了解，簡女日前開庭稱，白姓丈夫因在中國工作認識，夫妻倆相差13歲，結婚11年，婚後生下2個女兒。一家住在中國時，自己開公司賣護膚品、兼職清潔酒店包廂，也學過紋繡，但因故左眼受傷失明，導致她無法工作，才在去年7月才攜2女以依親方式，來台與公婆居住。
不過，因為簡女聽不懂台語，常常懷疑公婆在責罵自己，加上婆婆說2個孫女跟她「不親」，之後丈夫便要求自己，起床、刷完牙，就帶女兒出門，去超商、去街逛，直到公婆晚上9時許睡覺後，在一起和女兒再回家洗澡、就寢。
她還表示，回台後，丈夫要她瞞著公婆眼睛受傷的事，原因是怕老人家擔心，還建議她打臨工，或是一起學作股票，她選擇作股票，但隨著與公婆的矛盾愈演愈烈，簡女說曾與丈夫爭執過，丈夫卻只説，「各自的委屈自己消化，不要訴苦」，她雖無助卻依舊依丈夫說的做。
簡女說，自己曾多次向丈夫提議搬家，但丈夫總是那套說詞；去年7月2日早上，她和丈夫再度發生爭執，讓她終於忍不下去，等丈夫出門去找公婆質問，「你們為什麼會這樣對我，到底把我當作什麼？」為何總是無法達到你們的要求，並當庭痛哭，「我想跟公婆解釋，我們生活上很多事情可以改，我們都可以改，我可以改。」
簡女稱，案發當晚自己沒有回家，只想償還積欠父親的錢，然後再去「找女兒」，於是她傳訊息，把她在中國的股票帳號及密碼告訴父親後，隔天又走去碧潭，但因本能而回到岸上，後來她走到碧潭吊橋上，遇到一名老先生問她怎麼身上濕濕的，她就問老先生「警察局怎麼走」，去警局投案自首。
最後，簡女難過表示，「我不知道自己什麼沒有死，或許因為女兒希望我把真相告訴所有人。」「如果給我一次機會重新來過，我不會去做這件後悔的事。」
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
