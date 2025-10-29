中配溺死2幼女竟期待「出獄修復婚姻」？ 醫師嘆缺乏現實感

中配簡女溺斃2個女兒，涉嫌家暴殺人罪被起訴。資料照。廖瑞祥攝



簡姓中配涉嫌在碧潭溺死2名女兒，被依家暴殺人罪起訴。鑑定人萬芳醫院精神科吳姓醫師今（10/29）日到庭陳述鑑定結果。吳醫師直指，簡女與同住公婆在家事細節和小孩教養觀念有落差，丈夫白姓男子卻沒能積極調節彼此的關係張力，是導致本案的核心原因。他也點出，簡女復歸社會的可能性很高，但缺乏現實感，因為她仍期待出獄後和丈夫修復關係。

檢方查出，簡女和白男結婚11年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣不同和公婆產生衝突，雙方有積怨，丈夫也無力解決。去（2024）年7/2上午，簡女分別和丈夫、婆婆起口角，負氣帶兩個女兒到碧潭渡船頭，藉口拍照卻任由一雙女兒溺水，她游上岸獨活。女兒溺斃後，翌（7/3）日晚間，簡女跳潭不成向警方自首，親手揭發這起家庭悲劇。

檢方依家暴殺人罪起訴簡女，台北地院安排10/28至10/30連續三天審理，今天進入第二天，法院傳喚鑑定人萬芳醫院精神科吳姓主治醫師到庭，陳述量刑鑑定結果，並接受交互詰問。

經濟壓力是衝突遠因

吳醫師指出，簡女在中國農村家庭長大，經濟狀況拮据，雖不至於無法溫飽，但也影響她建立起謹慎理財的觀念。長大後，簡女曾從事電子工廠作業員、酒水銷售等工作，在飯店當清潔員時，認識了白男，兩人交往結婚生下大女兒。婚前，簡女經濟狀況獨立，婚後靠自己的存款買了兩棟房屋，頭期款、房貸和生活支出都是她在付。

2012年起，簡女開始從事電商護膚品銷售，後來還自創品牌，不料，受到疫情影響收入大減，簡女開始從事紋繡，還短暫入股酒吧會所，補貼家用。後來，簡女因認為酒吧合夥人無心經營，與對方起口角，對方拿高腳杯砸傷簡女，導致她左眼水晶球破裂而失明。吳醫師指出，這場事件徹底改變簡女的精神狀態和家庭關係。

吳醫師說，合夥人在中國法院獲得輕判，簡女懷疑，合夥人背後藏著有力人士，以至於她的官司進展不順利。禍不單行，疫情帶來的經濟壓力已讓她喘不過氣，白男金錢觀念又與她有不小落差，長年待業，從事股票買賣卻虧錢，還經常用她的名義進行小額信貸。加上左眼失明後，簡女無法再紋繡，失去經濟來源，情緒明顯惡化，開始出現情緒低落、易怒、絕望感等身心症狀。

吳醫師表示，簡女曾自述，白男在她左眼失明後，明顯態度轉為冷淡，容易暴怒，她很害怕白男拋棄她。此外，簡女雖然本是家裡經濟主要來源，但受到傳統觀念束縛，長期在婚姻中處於被動與服從，抱持「嫁雞隨雞」的態度。簡女對離婚呈現矛盾的心態，雖然曾考慮過，但簡女希望維繫婚姻，也始終以女兒福祉為重。兩人在考慮下，決定到台灣與公婆同住。

患嚴重身心症狀，陷入絕望無法脫身

想不到，簡女身心症狀不減反增，與公婆生活習慣上出現摩擦，舉凡洗衣時間、食材保存、冷氣使用、東西放置等生活瑣事，都屢屢受挑剔和不信任，累積不小的心理壓力。吳醫師指出，簡女過去也曾和公婆有過生活摩擦，但當時只短暫同住，而且簡女當時經濟無虞，相比她回到台灣後，不僅身患嚴重身心症狀，也是在毫無準備下轉換環境，長期面臨婆媳關係壓力。

然而，白男面對妻子困境，卻消極處理，建議甚至是要求簡女帶女兒出門，避免與公婆發生衝突。簡女返台後幾乎沒有社交活動，只會偶與中國親人線上聯繫，平日早上送女兒上學後，會到便利商店、圖書館停留，傍晚接女兒放學，也會再外出用餐、完成作業，才於深夜返家。吳醫師直言，「對於一般的家庭來說，這不是正常的生活狀態。」

吳醫師表示，簡女不諳台語，無法與公婆溝通，對新住民資源也不熟悉，搬出去住的計畫又一再延後，都成為她累積的壓力。直到案發前，簡女的嚴重身心症狀已維持數月，她本人對此也沒有認知。原本簡女盼望，白男外出從事保全業後，生活可能會有轉機，一家4口可自立門戶，沒想到，7/2當天早上，簡女問起此事，白男卻明確拒絕「你不要再講這件事情了，我不會搬出去」，簡女大受打擊。

吳醫師解釋，簡女的嚴重身心症狀，讓她思考模式受限，產生自殺意念，本來是否會付諸行動，還有許多影響因素。但鑑定團隊發現，簡女帶女兒出門時，是帶著憤怒和絕望感，本來幾人要到碧潭划船，但天鵝船沒有開，於是改在步道散步，最後，簡女走到一個潭邊缺口時，一時偶發產生輕生意念，導致本案發生。

未及妥善治療，產生殺機

簡女的辯護律師蕭奕弘詢問，如果當初去參加台語課，是否會緩解簡女症狀？吳醫師點頭，簡女曾提到要上台語課，有助於與公婆溝通，但白男認為不需要，但台語課不是只學習台語，那是為了新住民開設的課程，簡女如果去上，當時可透過課程認識更多人際網路，改善她缺乏家庭支持的狀況。

蕭奕弘問，「如果簡女的身心症狀獲得妥善治療，這場悲劇是否就不會發生？」吳醫師說，「這是純屬臆測的問題，但我認為，是有機會減少風險的。」

檢察官則提問，簡女身心症狀與殺人行為有何關係？吳醫師表示，這是法官審酌的範圍，但他也承認，身心症狀不必然會引發殺人行為。

檢察官也問，鑑定報告有提到，簡女想「以死對抗公婆」？吳醫師回答，這死亡也包含簡女自己。檢察官表示也包含女兒，隨即又追問，鑑定報告也指簡女殺女動機「混和了報復和利他主義」？吳醫師解釋，簡女認為她死後，白男和公婆都沒有能力照顧好小孩，所以才把小孩也帶走，至於報復，在攜子自殺的案件中經常看到，「既然你不愛他，也不愛我，我就把小孩一起帶走。」

吳醫師指出，簡女在監所內積極就診，身心症狀已有所改善，鑑定團隊認為，簡女未來從事暴力行為的風險低，復歸社會的可能性高。但他也指出，簡女對刑滿後缺乏現實感，是他復歸社會的挑戰，因為她仍期待，出獄後要和白男修復婚姻，但白男對此態度模糊，曾說願意和她回中國，也曾說不知道該怎麼跟簡女繼續生活。

