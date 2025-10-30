中配溺死2幼女舌戰！律師：一個絕望無助的媽媽 檢反嗆：用殺孩子的手幫自己撐傘

中配簡女還押北所。廖瑞祥攝



台北地院審理中配簡女溺殺2幼女案，10/30進行科刑辯論，檢辯卯足全力「搏感情」。檢方表示，孩子到死都無邪愛媽媽，轟簡女28分鐘扭曲的愛「不是愛，是殺人」，求處無期徒刑；律師則喊話，簡女身為新住民適應不良，沒人支持，導致罹患身心症卻沒有病識感，最終被無助絕望壓垮，「失去孩子已經是最深的懲罰，最後的救贖是修復」，希望法院判決能給創傷的家庭一點希望，盼輕判8年。

北院自10/28到10/30連續三天開審這起人倫悲劇，合議庭的組成為3名職業法官、6名國民法官，值得注意的是，合議庭組成為7女2男，性別比例頗為懸殊，檢辯在科刑辯論時各自狂打「感情牌」。

檢方：犯案後步履穩健、神色自若

檢察官論告時表示，簡女雖然主動到派出所「自首」，但不是自首就符合減刑，必須符合「真誠悔悟」之心才能減。審判長廖棣儀開庭時說過，「行為反應被告的想法，這屬於客觀事實」，但，看看簡女做了些什麼？

她在去（2024）年7月2日早上和公婆吵架後，摔碎碗盤後帶著女兒離家，她溺斃兩個女兒幾十分鐘後離開現場，步履穩健、神色自若，為了防曬，還用剛剛殺害女兒的手為自己撐傘「遮陽」，然後給自己的父親轉帳。

家人在找小孩，她還嗆老公、小姑「你爸媽要跪著道歉」，案發後她想著撐傘避免曬傷、處理個人財產、要公婆道歉，持續拒絕告訴家人女兒的下落，卻沒有想到兩個女兒還留在碧潭裡….

翌（7/3）日她回到案發現場，雖然有入水，但至多只有短短4分鐘就游上岸，但婆婆傳簡訊給她，她還是提到下跪道歉，她大多數的時間都在關注和公婆的糾紛、自己的財產，執著於內心仇恨，看不到內心有真誠悔悟。

女童盪鞦韆示意圖。取自Unsplash

檢方：自首是「情勢所迫」

檢察官嚴厲地說，悔悟是要真心反省，不是用手指著別人的錯誤，她的做法沒有一樣符合真心悔悟。白家已經知道是她帶走孩子，白先生當天就向警方報失蹤，簡女又沒錢買機票，顯然是出於「情勢所迫」才自首。簡女在案發以後30多個小時才赴派出所，有想過潭水會流動，大體泡在水裡面可能會加速腫脹腐化，讓司法調查變困難，這樣做有節省司法資源嗎？

檢察官不客氣地說，簡女就是出於報復做這件事，她傳訊嗆丈夫「你爸媽要跪著跟我道歉」丈夫擔心回應「不要拿孩子威脅我」，她竟傳指責公婆的千字文罵回去，指「公婆發神經、注定孤獨死」，更提到「這麼霸道怎麼不是當主席、當總統，在家當野皇帝，輪到我們要求了，就跟孫子一樣。」

檢察官認為，鑑定報告指本案是報復型、利他型（為女兒好）的殺子行為，但這件絕對不是要利於女兒，只是把女兒當成「可支配的物品」殺掉，根本是報復主義。醫生鑑定時，簡女脫口說要「以死對抗」，擔心女兒在旁邊成為報復的阻礙，顯然女兒是她「報復籌碼」。簡女雖然聲稱因為「生氣」才傳這些罵公婆的話，但她的腦袋裡很清楚這些文字的意義，她就是不滿公婆想報復，罹患身心症不該作為所有行為的解釋或開脫。

簡女辯稱是「攜女自殺」，但實際上看看現場監視器，她在案發當天回程時步履堅定，腳上和衣服都沒有濕掉，更沒有擰衣服，如果真的有入水，怎麼可能這麼乾？隔天簡女又回案發現場，她在回程不斷拉衣服、擦臉和脖子，這才像真的有入水。

檢方：騙女兒下水手段兇殘

對於案發經過，簡女自己就講了兩個版本，在偵查階段她說聽到女兒「咕嚕咕嚕」的嗆水聲，她自己爬回岸邊沒往深處跳，但在法院開庭時又講說是三個人手牽手一起入水，醫生鑑定報告指她記憶可能缺損，因此，簡女辯稱「想三人同死」的說法有問題，應該採取偵查版本才對。

檢察官認為，她在7/2當天沒有投河的行為，7/3有可能進入碧潭，但也只有4分多鐘就游回岸邊。她在第二天的行為和第一天相距甚遠，不能用第二天的行為削弱她的殺子犯行。「她將女兒視為可支配的籌碼，不是利他型的殺子。而且她自稱和丈夫、公婆被刺激，但家人的說法卻完全相反，受害的卻是兩個小孩…哪有減輕理由？」

檢察官感性地說，簡女和女兒是至親，從監視器畫面得知，兩個女兒在生前依偎在媽媽旁邊，多麼信任媽媽，簡女卻罔顧父母的保護教養義務，奪了孩子的生命。

檢察官砲轟，簡女騙女兒們下水，第一次小女兒還幸運爬回來，她再騙小女兒「去救姊姊」，導致小女兒沒機會逃生，潭面深達156公分，兩個小孩不會游泳一定苦苦在水面掙扎，簡女目擊卻狠心放手，顯見手段非常凶殘。

「兩個孩子生前飽受窒息之痛，窒息溺斃不是一瞬間，是漫長過程，孩子的肺部充滿矽藻，顯示掙扎想呼吸，卻喝下大量的水，這是撕心裂肺的感覺，一定不斷劇烈咳嗽，可見生前有多痛苦？簡女第二天自己進入碧潭，入水不到一分鐘就開始游泳，這種痛苦連40幾秒都難以忍受，可見小孩忍受多大痛苦？」

國民法官法庭,資料照。陳品佑攝

檢方：為小孩著想「自欺欺人」

檢察官說，兩個孩子不是簡女一個人的，也是白男的孩子，更是國家珍視保護的孩子，簡女一次殺害兩個人，犯罪損害非常巨大。檢察官說，案件不能全部歸因於簡女的身心症，重點是夫妻雙方沒有合理溝通，簡女明明有其他選擇（例如攜子回中國），她的辨識能力沒有問題，卻在明確判斷後殺害小孩，這麼冷靜做出的行為，刑度絕不能大幅度下修，也不能重複評價身心症的因子。

檢察官痛斥，簡女對於法官關心的關鍵處言詞閃爍，雖然本案已經達成修復式司法的調解，但本案和車禍不一樣，孩子的生命權是不能由父母私了、任何和解的，否則就是漠視孩子的生命保障。

檢察官說，「簡女背棄信任她的女兒，所謂的『利他主義』是自欺欺人的謊言。本案遺族公公、婆婆、外公及外婆，這些人全都未參與修復式司法，沒有透過要和解的意思。婆婆還說過「看到媳婦就會想到孫女」，顯示婆婆這輩子都沒辦法走出傷痛…而根據量刑鑑定報告，醫師曾問白先生「對太太有沒有愛情？」白先生表示，「我對她已經找不到任何感覺，她對我而言，只是一個需要幫助的陌生人….」

檢察官說，律師邀請大家了解身心症，但不能迎合同情，要了解的是適當的法律責任，法院判決就是宣示生活父母的照顧義務，父母不能把子女視為財產、自身物品。

中配簡女帶兩名女兒到碧潭尋短，卻獨自游上岸。翻攝畫面

律師：簡女是愛孩子的「100分媽媽」

相較與檢方在理性、感性的直進猛攻，簡女的律師則為國民法官揭開簡女一生的歷程，讓國民法官看看，簡女原本是個什麼樣性格的人。

簡女的辯護律師王晨說，檢察官把簡女描述成冷血的人，但這是她全部的樣貌嗎？簡女為什麼從「愛孩子的媽媽」淪為今天的被告？這場審判，不是只有針對簡女，也關係到孩子的爸爸、祖父母和姑姑。「這次的案子是很沉重的傷害，但法院的判決，能給創傷的家庭一個修復及重生的機會嗎？」律師在國民法官面前，丟出了值得深思的問號。

回首簡女的人生歷程，她現年才35歲，2023年7月4日搬回台灣，沒想到，翌（2025）年7月2日就出大事。

簡女很糟糕嗎？

律師說，簡女在農村長大，家裡還有爸爸、媽媽和弟弟，簡女在原生家庭，就是個報喜不報憂的角色，性格非常溫順。簡女從小就是一個「不會讓人擔心」的孩子，她刻苦耐勞、勤奮工作，和白先生結婚後，順著先生，對孩子的關愛更是無微不至，自身省吃儉用，只為了給孩子最好的生活，大家對她的評價都是「很愛孩子」、「EQ很高」，白先生還說，打分數會給妻子「100分」。

簡女的小姑也說，她很溫柔、年輕、漂亮又有耐心，婆婆也認為她EQ高，白先生還稱她很努力融入家庭，每天都在陪孩子讀書，「她是100分的媽媽」。

原本她工作生活都正常，也是家裡的經濟支柱，但近年在中國開設酒吧，合夥人卻拿玻璃杯砸傷她的眼睛，害她左眼失明，導致原本的工作被迫中斷，家中經濟困窘，也讓她終日以淚洗面。在這樣的情況下，簡女逐漸從一個活潑開朗外向變成「很憂慮的人」，開始用無助、絕望、悲觀的態度應對外界，卻在此時迎來台灣新生活，成為捆住自己的起點。

中配簡女身體虛弱。廖瑞祥攝

律師：新住民「逆來順受」被壓倒

律師說，簡女身為新住民，聽不懂台語，而且等於是一個人來台，沒有任何支持系統，兩夫妻在台灣失業，公婆對生活細節的要求，讓她覺得處處充滿壓力，過去一年的逆來順受、不正面頂撞，她都忍了，但婆婆說過要他們搬出去，反遭先生以經濟壓力拒絕，一切壓力逐漸累積….

去年6月，案發前一個月，公婆和白先生抱怨「小孩跟他們不親」都是簡女造成的，先生決定減少和家人的互動，一家四口被逼得早出、晚歸，「明明有家卻沒辦法安身安心，哪是正常狀態嗎？」簡女7/2早上要求搬出去卻被先生拒絕，又和公婆起爭執，婆婆拿出手機錄音，簡女才會帶著孩子離開…後來的事情，大家就知道了。

律師不禁提問，「大家有遇過家庭衝突或新環境適應不良的狀況嗎？」

簡女一個人來台灣，身邊沒有任何訴苦對象，只能跟老公說，但先生卻不能理解，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，造就本案發生。但案發後，簡女努力修復，自首及和家屬道歉，她的先生、小姑、公婆都有去看守所看她，簡女原本不知道自己得了身心症，進到看守所才有病識感，她也和丈夫、小姑調解了，白先生更希望法官酌情量刑，「老實說，把孩子的媽媽關得越久，對丈夫來講，現實壓力越大，應該不是他期待的。何況，他也沒有想要指責妻子，只希望亡者平安，生者心安。」

一名母親帶著兩名女兒到新店碧潭尋短，自己游上岸但兩名女兒溺斃。翻攝畫面

律師：有意卸責就逃亡了

律師說，簡女在犯後不斷重申是自己的錯，也認為如果再給一次機會，她絕對不會做讓自己後悔的事情，況且，她在司法機關發覺前，主動赴派出所投案，應該符合「減刑」條件。

「如果一個人有意推卸責任，大可以逃亡，檢方認為簡女是因為沒錢逃亡，但如果，簡女想掩飾犯行，大可以聲稱這是意外，她來不及救小孩，或乾脆說小孩失蹤了，但是，簡女走進派出所時，就明確說是她造成孩子死亡，讓警察在一、兩個小時內就找到孩子，如果簡女沒講到這些事，警察何時才找到人？既然她充分配合偵查，自然沒有動機針對小細節說謊。」

而且，簡女都願意承認殺人了，還需要刻意隱匿和掩飾如何下水嗎？醫生證實她有創傷壓力症候群，可能有記憶缺損的情況，無法準確回溯本案細節，檢方卻藉此攻擊她「態度不佳」，這樣對她來講公平嗎？

簡女從未沒說過希望法院「輕判」，她也願意接受法院的判決來彌補自己的犯罪行為。檢察官質疑，她的犯案動機是為了「報復公婆」，但根據鑑定報告，犯罪原因應該是「身心症」引發輕生念頭，她誤認這樣做才能「解脫」。此外，簡女雖然在案發後曾傳給家人一連串用詞激烈的簡訊，這可能是長期「逆來順受」，導致出現和性格不同的激烈反應，其行為是受到身心症的影響。「但她卻總是說，全都是自己的錯。」

監獄示意圖。取自Unsplash

律師：簡女是「生病的人」，可以改變

法官關心她在案發後竟然還有辦法操作股票，但這次，她是想把欠爸爸的錢還清，其後打算二度輕生。檢察官說她案發後神情正常、身上沒有水痕，但從外觀怎麼判斷身上的乾濕程度？檢察官懷疑，現場監視器影片裡的4分鐘漣漪（簡女7/3投河的證據）太短了，認為簡女很快就游上岸，但簡女不是只有短短4分鐘待在潭裡，她游回來，也是因為人在嗆水的時候會出現本能反應，不過這些證據，都足以證明她有輕生舉動。

律師感嘆，簡女是「生病的人」，每一次的衝突或不被理解，都可能誘發她的病，身為母親絕對不該做這件事情，但她沒有預謀或殘暴對待小孩。要量刑的時候，必須將她的經濟壓力、身心症考量進去，「如果當時有人能給予支持，這個悲劇很可能不會發生；現在，她改變了，接受穩定治療，婆家和原生家庭也願意提供支持，白先生更希望不要讓別人為他們的孩子貼上『不幸』的標籤，希望法院給機會讓他接住破碎的家。簡女很有機會改變。」律師建議，判處8年是適當的刑度，

「最深的懲罰是失去，最後的救贖是修復；我們的司法，不該只是用報復回應傷害；而是讓創傷的家庭獲得修復及重生的機會。」

律師認為，檢方求無期徒刑，懲罰的是簡女的先生、公婆和小姑，難道司法只剩下懲罰和報應的功能嗎？司法有救贖的功能嗎？國民法官能否用判決給創傷的家庭一點點希望，讓他們獲得修復及重生？

暴力示意圖。取自Unspalsh

二輪辯論！檢：扭曲的愛，辯：找悲劇原因

律師主張簡女可以在多個量刑因子爭取下修刑度，但檢察官不以為然。

檢方當庭反擊說，一個人因故被解雇而經濟困窘（生活因子，經濟狀況困窘），看到開賓士車的你而心生不滿（犯罪刺激，因窮困的相對剝奪感），結果看到你的賓士車就狠狠砸壞，聲稱要給炫富的人教訓（犯罪動機，因窮困的相對剝奪感到無力絕望），如果這時候請法官下調刑度三次，你同意嗎？

檢察官解釋，不是所有的條件都能下修刑度，也不能把每件事情連結到「生活困難」，如果國民法官有空的話，歡迎到去其他法庭走走看看，「你就可以發現，每個犯罪者都有自己的困難，這時候，需要各位國民法官的理智判斷，這些狀況，都不能成為正當化犯罪動機的理由。量刑不能一魚多吃、重複評價，這樣子的判斷方式會衍生很多影響，而且，我們花在被告身上時間比較多，想想被害人，她們根本沒有機會和我們講一句話，檢察官必須為他們著想。」

檢察官說，科刑因子不是「票票等值」，也不是法定減輕事由，必須謹慎下調。「兩個稚嫩女兒的生命，這是她們到死都不會明白的『背叛』，是最令人痛心的殘暴手段，這些都要考慮進去。」

檢察官還提到「愛的疑問」，「小朋友愛不愛媽媽？相信到死都會愛，小孩純真的愛沒有一絲雜質，是終其一生無邪的愛，和簡女28分鐘扭曲的愛（溺殺）相比，那個愛扭曲了，已經不是愛了，是犯罪...時間不可能重來，簡女必須為了那28分鐘的犯罪行為，付出法律上的代價。不要把因為錯誤引發的結果，作為要求減輕處罰的理由。請判她無期徒刑，以招正義。」

簡女另名律師蕭奕弘則反駁說，「量刑不是數學的加總，是評價一個人的人生。以前念書的時候，老師說過，量刑有多難，人生就有多難，如果量刑這麼簡單，不就援用司法院的量刑系統就會得到社會的信任？就會得到理想判決結果了？絕對不是這樣。」

蕭奕弘說，《刑法》57條告訴大家10種量刑注意事項，但沒說一個事項只能考慮「一件事」。簡女認為，一切都是自己的錯，她認罪且深感悔恨，辯護人真的很希望，法官可以多探究悲劇背後造成的原因，簡女陷於巨大的自責和痛苦。

她多希望自己當天沒去碧潭、沒走到缺口，多希望沒有因為一時意念犯下錯誤。但對於這些，簡女全都沒有辯解，她知道全都是她自己的錯，她自己沒有求輕判的意思，也沒有請辯護人幫忙求輕判。「失去孩子已經是嚴厲的懲罰，被處罰也許才是她的救贖。」

「每一個悲劇最後都有原因，告訴代理人（新北市政府委任律師）和檢察官都質疑簡女卸責，但簡女沒有這樣陳述過，她唯一怪的只有她自己，這些鑑定人提出來的專業意見，很多證據都是辯護人從卷證裡篩選出來的，不代表簡女的辯解。」

蕭奕弘感性地說，要探討身心症的話，就要去理解造成本案悲劇的原因，才能避免悲劇發生，這件不會是最後一件，如果知道原因，才能讓生者好好活著、死著安息，簡女對於負擔刑責沒有任何意見，「但我們很痛心地發現，她在案發前孤立無援、沒有支持系統、身心症沒被發現，如果早點介入，就不會這樣的結果。」

蕭奕弘說，「檢察官需要國民法官的理性，我們需要國民法官制度，是希望藉由過去的經驗和認識，幫助法院和檢察官去理解一個人的人生，給他符合法感情的處罰…」

