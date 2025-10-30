中配溺殺兩幼女法庭狂噴淚！ 丈夫寫信「等你回家」 她哽咽：想把小孩生回來
台北地院國民法庭今天第三天審理中配簡女溺殺兩幼女案，檢察官沉痛問，「你曾說跟小孩提過要去『天堂』的事，但他們肯定也不想，你為什麼還要利用小孩的信任，欺騙他們？」簡女狂噴淚，「我想過無數次…真的不知道為什麼會出現這個念頭…」她說，舍房姐姐告訴她，如果跟老公一起生活還有機會把小孩「生回來」，她說老公還是想維持婚姻，「他寫信給我，說要等我回家，回一家四口的家。」
檢方調查，中配簡女和台灣丈夫白男結婚11年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣及語言不通，常和公婆起衝突，丈夫無力解決。簡女去（2024）年7/2上午負氣帶兩個稚齡女兒到新北市碧潭渡船頭，藉口拍照卻任由一雙女兒溺水，她游上岸獨活，女兒溺斃後，翌（7/3）日晚間，簡女投河不成後向警方自首，親手揭發這起家庭悲劇。
北院國民法庭今天最後一天開庭，針對科刑部分訊問簡女。據了解，簡女和丈夫、小姑進行修復式司法後，兩方已經取得和解，而新北市政府則獨立提出告訴。
公公的「手切蘋果」讓她感動
簡女律師邱榮玉問她，妳的先生在案發後曾四度到看守所看你，先生也有提過每個月都有去看你，在進行修復式司法期間（2月到10月），還是有去看你嗎？簡女說，老公每個月都會來看她，也會問她需要什麼東西，小姑也固定每個月來探望，老公和小姑都會寄錢給她，公婆也都來看她。
簡女回憶起公婆感性地說，「白媽媽來看我的時候勸我，過去的事情不要想太多了…其實白爸爸、白媽媽每次來的時候，都會問我眼睛好不好？身體好不好？不會講案件的事情，他們會帶我以前喜歡吃的菜，白爸爸會帶他自己切的水果，白爸爸切的蘋果比較特別，一吃就知道是他切的…」
簡女提起公婆的送暖，「他們沒提到案件，只有關心我，其實我看到老人家來北所，我特別心疼他們，是我犯了錯，他們還得來這裡看我，我給他們帶來了多大的痛苦…我真的對不起它們，我要跟他們說『對不起』。」
簡女說，老公教她抄心經，「我每個禮拜都有抄給女兒，我每個禮拜都會寫信給我女兒，我女兒喜歡畫畫，我也開始學畫畫，我每個禮拜都會寄給老公和小姑，請他們幫忙燒給女兒。」
律師問她，在看守所都在做什麼工作？簡女說她自願去工作，以後如果出獄，她也會像在押這15個月來一樣，日復一日的贖罪，如果可以學點什麼，她說自己在台灣通過照服員考試，她想多學這些東西。
檢察官則犀利提問，「小孩子有惹你生氣嗎？為什麼要扼殺她們的生命？」簡女喃喃地說，「我的小孩一直都很乖，這個問題，我也問過自己無數次，當下我不知道會做出這樣的事情」檢方說，「你想到女兒去天堂照顧，難道夫家照顧不好嗎？」簡女難以回答，緩緩吐出「當下有個念頭….」。
檢方質疑簡女騙小孩下水
檢察官又連珠炮地追問她，有沒有小孩提到帶去「天堂」的事情？小孩不會覺得有點奇怪，本來要去踩天鵝船，為什麼又要去天堂？這和偵查中講的不一樣，「你當時曾告訴檢察官，有問她們要不要一起死，但她們肯定也不要去死…你既然知道她們不願意，為什麼要騙人？為什麼要利用她們對你的信任？騙她們說，下水是要去『拍照』？」
簡女無力招架這些問題，強調當時沒跟女兒講得很具體，印象中有說到「天堂」，但沒講到「死」這個字眼，而且現場也沒有那麼多對話，她更不知道自己當下在做什麼，「如果知道就不會像今天這樣了…」
檢察官問到「你有說過，要把小孩子生回來，這是什麼意思？」簡女表示，她聽聽舍房的姐姐說，如果跟老公在一起有機會可以生回來….檢方不解地說，「你覺得新生命可以取代兩個女兒嗎？」簡女悠悠地說，「我不知道，但我有寫信給我老公這樣說。」
至於未來是想留在台灣還是回中國？檢方也詢問簡女這個艱難的問題，「你說過被傷害（指在中國眼睛受傷的訴訟案件），對方輕判你也沒有獲得任何賠償，所以不相信中國的官僚和司法，因此不願意回中國嗎？」簡女說，官司也是原因之一，但最重要的是女兒在台灣，她希望離女兒近一點。
簡女告訴鑑定醫師還想維持婚姻，檢方詢問這是她的個人想法還是跟老公討論出來的共同想法，「殺了女兒以後，他還是願意跟你維持婚姻嗎？」。
簡女悠悠地說，「這個想法來自於我的夢，每次都夢到我們一家四口，事實上，先生在修復式司法的時候也有這樣講過，10/17他寫了一封信給我，說要『等我回家』，回一家四口的家…」簡女語氣突然帶著一絲盼望。
