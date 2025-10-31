中配溺殺2幼女11/3宣判！ 夫：懇請法官讓我接住破碎的家 新北市府求判無期刑

中配簡女溺斃2個女兒，涉嫌家暴殺人罪被起訴。廖瑞祥攝



台北地院國民法官審理中配簡女涉溺殺2幼女案，昨（10/30）天開庭辯論，身為被害人及被告家屬的丈夫僅委任律師出庭，強調對科刑沒立場，但希望法官考量人性的悲憫，讓他接住破碎的家。新北市政府則以主管機關身分獨立提告，委任律師紀冠伶怒批母親殺子「罪無可逭、天理不容」，司法應該嚴懲背棄孩子信任的母親，請求重判無期徒刑。全案定11/3下午2點半宣判。

簡女和台灣丈夫白男結婚11年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣及語言不通，常和公婆起衝突，丈夫無力解決。簡女去（2024）年7/2上午負氣帶兩個稚齡女兒到新北市碧潭渡船頭，藉口拍照卻任由一雙女兒溺水，她游上岸獨活，女兒溺斃後，翌（7/3）日晚間，簡女投河不成後向警方自首，親手揭發這起家庭悲劇。

北院國民法庭從10/28到10/30連續三天開庭，而簡女和丈夫、小姑已經透過修復式司法調解成功，新北市政府則獨立提出告訴，全案昨天辯論終結。

簡女丈夫慟：盼法官能考量人性的悲憫

身為訴訟參與人的白男，由犯罪被害人保護協會指派律師協助，他昨天未出庭表示意見。律師轉述，他得知妻子罹患身心症卻沒有在第一時間伸出援手，消極面對，他對於結果非常懊悔，也能理解社會的譴責與憤怒。

律師說，身為孩子的父親，他無法原諒失去孩子一事，但也懇請法官能考量他同時也是簡女的丈夫，對於結果責無旁貸，沒有任何理由和立場苛責太太，由於左右為難，才選擇不出庭，對於本案如何科刑，他沒有立場，但希望法官秉持法律的公正時，亦能考量人性的悲憫。

白男也透過律師念出寫給法官的一封信。

白男寫到，他是孩子的父親，選擇不出庭是基於保護孩子的考量，也是當初他向法院聲請不行國民參審的初衷。這15個月以來，他帶著照片和書固定探視「媽媽」，努力讓家像一個家，接下來的日子，他仍會這麼做….他認知到妻子的罪，「如同無期徒刑被終身禁錮般，我和她的靈魂都無法得到救贖，希望彼此接納傷痛，期盼妻子服完刑後能重返家庭…」

白男表示，7/2，自己失去接住她們母女的機會，向法院提出微小的懇請，請法官讓他接住破碎的家，用餘燼縫補心理的傷痕….無論結果如何都會予以尊重，謝謝法官給這個家的扶持。

簡姓中配(廖瑞祥攝)涉溺殺兩幼女，新北市政府獨立提告。資料照

新北市獨立提告，請法官「換個視角」

不過，在北院審判庭上，除了訴訟參與人（簡女丈夫）委任代理律師以外，還坐著另一名律師紀冠伶。她向國民法官解釋，政府機關（新北市府）為何擔任告訴人，因為新北市府依《兒童及少年福利與權益保障法》規定擔任被害兒童的代表，得以獨立提告。她說，諸如殺子、兒虐、家內性侵等案件，常見被害人家屬同時也是加害人家屬，所以政府要獨立提告，她希望國民法官能「換個視角」看這個案子。

紀冠伶指出，孩子不是無條件享受父母的付出，孩子原本是爸爸一個精子、媽媽一個卵子結合而成，誰帶他來世界，誰就有義務扶養他，父母老了，孩子不奉養父母是罪加一等。「孩子是先享有權利，而父母只是先盡義務。養兒防老是天經地義的。」

律師另說，孩子是老天爺送給爸媽「愛的禮物」，但沒有經歷家庭的紛爭，大家或許不知道孩子有多愛父母…她舉出幾個例子證明。

她說，曾有件爸爸侵犯孩子的案件，法官問小孩是否願意原諒，孩子表明為了「家庭圓滿」願原諒，還哭問「我什麼時候才能回家？」之前也曾發生過，有孩子被迫從事性交易養爸爸，孩子也遭性侵，但案件發生後，孩子拒絕出庭作證，爸爸獲得無罪判決。

她另表示，曾有一對父母爭奪年僅3歲的小孩，小孩從爸爸家離開時哭著不肯走，但關起門時也轉過身對媽媽喊「媽媽，我好愛你。」從這些例子可以證明，小孩真的是無條件愛爸媽的。

但她沉痛表示，本案受害的小孩子在死的那一刻被簡女背叛了，如果是這樣，還能說「天下無不是的父母」嗎？她說，真正愛子女的父母，不是把小孩綁在身邊，就像知名台劇《星星知我心》一樣，母親為5個小孩分別找到適合家庭，可見母愛的偉大是犧牲自己….

她強調，本案的「攜子自殺」，其實應該說是「殺子自殺」。她解釋，孩子不是父母的附屬物，孩子就是一個「人」，攜子自殺是一種扭曲的關係，「那不叫愛，是一種掠奪」，「利他型殺人」（指為了他好才殺人），是自欺欺人的天大謊言。「簡女聲稱要帶孩子去天堂，但簡女真正相信有天堂的存在嗎？殺死人還會去天堂嗎？如果答案都不確定，憑什麼提到『利他』，不要扭曲關係。」

她沉痛地說，兩個孩子是那麼可愛，找不到一個被簡女殺害的理由，「虎毒不食子，何況我們是人類。」民主的可貴，在於我們有選擇的自由，可以選做好人、壞人，但，如果選了，就必須要為我們的選擇負責，不要隨便把責任卸責給身心症、適應不良、家庭失和。

宗薩欽哲仁波切說過，「當因果站出來，世上沒有可憐人」。

她激動地說，所謂的「修復式正義」對兩個小孩來說，根本沒有修復的可能性，因為完全喚不回孩子的生命。簡女聽到律師這些話情緒失控，不禁撫桌大哭，律師則感嘆，「孩子是天使會上天堂，爸媽如果是殺人的罪人，最後會下地獄。」

紀冠伶說，新北市府建請法院重判簡女無期徒刑，司法應該嚴懲背棄孩子信任的母親，「殺害沒有保護能力的兒童罪無可逭，天理不容，如果連至親都利用對孩子對他們的信任殺人，世上還有誰能信任？請用判決讓母親殺子的人倫悲劇不要再發生。」

合議庭今天已進行評議程序，全案定11/3下午兩點半宣判。

