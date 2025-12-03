中配用「宣誓效忠」替代放棄國籍證明？梁文傑曝：1條件可討論

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑（圖／翻攝畫面）

國民黨提案修正《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用《國籍法》放棄國籍規定，立法院內政委員會今（3）日舉行修法公聽會，對於部分學者提出「宣誓入籍效忠我國」的方式解套，陸委會副主委梁文傑表示，若有學者、實務界人士把宣誓法律的效力定義清楚，也許可以討論；內政部次長吳堂安則重申，國籍法無以切結書替代的規定，這並沒有解釋的空間。

近期中配因具有中華人民共和國國籍被解除公職，引發藍營反彈，國民黨立法院黨團總召傅崐萁已提案修法，增訂大陸地區人民參選公職資格均依《兩岸人民關係條例》規定，不適用《國籍法》放棄國籍規定。

民進黨內政委員會召委王美惠下午安排《國籍法》修法公聽會，吳堂安報告時表示，取得中華民國國民身分的新住民，除有法律特別規定外，與國人同享權利保障，也承擔相同法律義務，要求中國大陸人民遵守相同規範並非歧視，只是確保公職人員都只忠誠於一個國家，避免利益衝突和效忠矛盾。

吳堂安指出，如果只為原中國大陸人民修法，免除單一忠誠責任，除徒增台灣社會對於來自中國大陸的新住民忠誠疑慮，也使原中國大陸的民選公職人員蒙受特殊待遇的標籤，對台灣社會和諧進步並無助益；應維持現行雙重國籍者不得擔任公職的作法。

梁文傑表示，大陸人是否適用國籍法，大家的看法南轅北轍。《國籍法》20條原先規定在《選罷法》中，後來被移到《國籍法》，如果今天這個條文還在選罷法中，爭議會比較少，因為大家就不會爭議《國籍法》是否適用大陸地區人民。

梁文傑並表示，陸委會尊重內政部解釋，所謂外國籍就是中華民國以外的國籍，不管這個國家是否被台灣承認、是政治實體或武裝團體等都一樣。他舉例，全世界只有土耳其承認「北賽普勒斯共和國」，台灣還是會要求該國籍人士必須放棄北賽普勒斯共和國的國籍，才能擔任公職人員。

對於部分學者提出「宣誓入籍效忠我國」的方式解套？梁文傑指出，台灣相關法律中並沒有規定，宣誓之後的法律效力為何，並不清楚，如果有學者、實務界人士可以把宣誓法律的效力定義清楚的話，也許可以討論。

