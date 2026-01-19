中配盼小孩改學簡體字 教長：對外國籍學生都有協助

教育部部長鄭英耀回應媒體提問。(教育部提供)

有中國籍配偶在社群媒體上發布訊息，提到小孩作業本使用正體字，希望政府可以使用簡體字取代，教育部部長鄭英耀今天(19日)在立法院接受媒體提問時回應，臺灣是一個多元族群，無論是透過跨國聯姻，或在科技產業有許多外國籍人士來臺工作，許多小孩陸續進入我國的中小學就讀，因此，教育部與地方政府針對這些來自他國的孩子，無論是使用英文、日文或東南亞等，都有過渡期間的學習輔導及語言協助。

本次中國籍配偶的小孩可能因為過去在學習上使用簡體字，到臺灣之後在生活與學習上都需要一些協助，因此也期待地方政府提供協助，讓孩子學習更順利，也能與同學更好的相處。