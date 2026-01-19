中配盼「快點統一」可寫簡體！教育部長回應

▲有中配認為繁體字很煩，想快點統一寫簡體字，教育部長鄭英耀強調，教育部和地方教育局處都有提供過渡期的輔導及協助。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 近日有一名中國籍配偶在社群平台提到，希望盡快統一，因為寫繁體字「好煩」，引起網友議論。教育部長鄭英耀今（19）日被問及此事表示，理解外籍學生在學習上需要適應語言，而教育部和地方教育局處合作，提供過渡性的輔導及協助。

鄭英耀今日出席立法院教文委員會「營養午餐專報」。被問到有中配在社群平台抱怨，提到「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字。」他回應，可以理解跨國婚姻的孩子進入學校學習，會需要語言上的適應。

鄭英耀指出，教育部與地方教育局處一直都有進行合作，會給予學生輔導協助，且不只是簡體字，另外英文、日文或是其他外籍、東南亞國家的學生，也都需要語言上的適應，因此無論是哪個國家學生，教育部及地方政府會協助中小學善用相關資源，提供資訊給與學生、家長，讓他們在這裡就讀的過程更順利。

