中配碧潭淹死2幼女！夫求減刑「她是100分太太」：孩子除那天都很幸福
〔記者劉詠韻／台北報導〕中國籍簡姓女子去年攜帶一雙幼女前往新店碧潭卻獨自游回岸上，導致兩女溺斃；本案迄今已逾1年3個月，案件轉由台北地院國民法官法庭審理。歷經三天庭審，簡女始終強調所有的錯只在她一人身上，願意接受法律的懲處；其夫白男則以書信向社會訴說，「別讓人為我們的孩子貼上不幸的標籤，除了7月2日外(指案發當天)，他們沒有一天不幸。」白男已透過司法修復與妻和解，聲稱簡女一直是100分的好太太，懇請國民法官從輕量刑，讓妻子早日回家。
庭末，坐在辯護席的簡女起身發言，但因四肢發軟無力，全程需由身旁的律師邱榮英攙扶，「我想對我的兩個寶貝女兒說對不起，是媽媽的錯，媽媽再也不犯錯。我知道我犯了無法彌補的錯，但我願意…。」她又說，「另外我也想跟我老公、小姑子、白爸爸白媽媽所有的家人說對不起，對不起我做錯了。在過去看守所的每一分鐘，我都在問我自己，為什麼那天我要做那麼喪盡良心的事情，為什麼早上起來我的女兒不見了… 我究竟要如何贖罪？」
簡女忍不住哽咽表示，「今天是我的錯，對不起，另外我想謝謝所有的法官以及所有的在場人員，謝謝你們 因為我知道你們都是愛我女兒 我深深地感到後悔，我也願意接受所有的判決。另外我想要謝謝台灣的法律 讓我有法扶…請給我改過的機會，另外還是想跟大家說對不起。在北女所的一秒鐘，像一千年甚至一萬年。」
眼見簡女愈發無力，授命法官隨即提醒，「簡女士我們也很擔心妳，妳坐著好不好？」不過，簡女仍堅持站立，提及女兒有給她託夢，也感謝台灣的法律讓她的心裡上了課程，「每一次我都特別感恩，其實我沒有想過我會有這樣。我覺得自己從7月2日開始就是一個罪人，不好的人事物發生在我身上，但是我仍然能感受到每個人對我溫暖的點點滴滴。」
此時，簡女已經情緒潰提，接著表示，「我在北女所，吃過這輩子從來都不會忘記監獄幫我準備的生日餐。人生中的健康檢查竟然是在北女所，這一輩子也沒有想過能在北女所能接受像我一樣的罪人。」最後她也誠懇致以席上各位法官、檢察官、丈夫白男、公婆及小姑子謝意，「謝謝你們愛我的女兒，謝謝你們都給我們的愛，我有感受得到，謝謝大家。」
辯護律師王晨今也於庭上公開簡女丈夫白男的書信，白男在信中向社會傳達心聲，「別讓人為我們的孩子貼上不幸的標籤，他們沒有不幸。除了7月2日外(指案發當天)，他們的每一天都很幸福，這份幸福我會用自己的方式延續下去。」如今，白男已透過司法修復與妻子和解，並懇請國民法官從輕量刑，讓妻子早日回歸家庭。
相關新聞請見︰
中配碧潭溺斃兩女！辯家庭不睦 檢斥自私報復建請判無期徒刑
中配碧潭溺斃2幼女》檢求處無期徒刑 律師蕭奕弘：應考量悲劇前因後果
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
更多自由時報報導
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」
新店央北重劃區2層樓樣品屋大火 濃煙直竄燒毀500平方公尺
金山警涉包庇賭場案12/10宣判 基檢建請從重量刑
撞見曾騷擾女友仇人 3男大街追逐打成一團
其他人也在看
陳駿季主持非洲豬瘟中央災變中心記者會（1） (圖)
農業部長陳駿季（右）30日下午在防檢署主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，防檢署長杜麗華（左2）在陳駿季發言時，彎身聽取幕僚報告。中央社 ・ 15 小時前
中配碧潭溺斃兩女！辯家庭不睦 檢斥自私報復建請判無期徒刑
中配新店碧潭溺斃兩女案，台北地院國民法官庭今進入辯論階段。檢方質疑，被告簡姓女子及其律師團隊多次以視力障礙、精神疾病及家庭不睦解釋犯罪動機，但這些理由實際上反映其自私與報復心理，無法作為開脫依據。檢方強調，簡女入水自殺僅持續4分鐘，案發隔天情緒穩定，且曾帶走孩子護照、行凶後轉帳給父親，顯示其具有控制自由時報 ・ 13 小時前
【下班經濟學】筋膜不是越鬆越好？物理治療師教你1分鐘自救！
你知道身體有哪個地方，只要它們鬆開，全身就不痛了嗎？今天邀請到物理治療師陳冠閔來告訴大家，放鬆筋膜並不是越鬆越好，鬆錯了反而讓疼痛更嚴重！一個動作讓你即使不運動，身體也可以好好自癒，一起來看看。為什麼你一直痠痛？其實問題不在骨刺，而是這裡太緊！物理治療師陳冠閔常遇到許多患者，一開始都以為自己的疼痛是因為「長骨刺壓迫到神經」、或是「韌帶、肌腱、軟骨受傷發炎」，......風傳媒 ・ 13 小時前
陪卓榮泰視查廚餘坑蔡其昌、何欣純當眾「洗臉」 盧秀燕秒變臉
豬隻禁餵廚餘10天期間，台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海、燕圾湖」，行政院長卓榮泰今天下午到台中市視查文山掩埋場，立委蔡其昌說「面對問題還是要檢討」時，盧秀燕當眾別開臉去，臉色難看；蔡其昌說，台中市政府自己挖「廚餘天坑」，環保局看到挖天坑也倒進去，觸目驚心是在台灣嗎？為何會挖天坑，環境部要釐清避免其自由時報 ・ 14 小時前
川習會未提台灣！ 外交部：台美有密切溝通管道
美國總統川普和對岸領導人習近平，睽違六年相見，但卻未提到台灣。對此，外交部強調，持續密切關注，美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。同時間外交部長林佳龍，則是在立法院備詢時，加大抗中力道。 #川習會#未提台灣#川普#習近平#睽違六年相見東森新聞影音 ・ 13 小時前
陸配碧潭溺殺2女 檢：報復主義下的犧牲品！求處無期徒刑
中國籍簡姓女子去年7月將10歲、8歲女兒溺斃在新店碧潭，案情曝光引發譁然。台北地方法院28日起連審3天，今（30日）為審理最終日，下午檢辯雙方進行科刑辯論，檢方認為，簡女案發後氣憤傳訊給丈夫、操作股票變現以及為自己撐傘遮陽的行為，都顯見她犯後沒有悔悟，整起駭人行為屬「報復主義」的展現，為此建請法院求處無期徒刑；而辯方盼法院思考，簡女是如何從一個愛孩子的母親變成今天被告，並仔細梳理她在犯案前的生活樣貌、罹患身心疾病後性格變化及案發後極力配合司法的態度，盼法院減輕其刑至8年有期徒刑。鏡報 ・ 15 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前