中配碧潭淹死2幼女！夫求減刑「她是100分太太」：孩子除那天都很幸福

歷經三天庭審，簡女仍強調所有的錯在她一人身上，願意接受法律的懲處。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕中國籍簡姓女子去年攜帶一雙幼女前往新店碧潭卻獨自游回岸上，導致兩女溺斃；本案迄今已逾1年3個月，案件轉由台北地院國民法官法庭審理。歷經三天庭審，簡女始終強調所有的錯只在她一人身上，願意接受法律的懲處；其夫白男則以書信向社會訴說，「別讓人為我們的孩子貼上不幸的標籤，除了7月2日外(指案發當天)，他們沒有一天不幸。」白男已透過司法修復與妻和解，聲稱簡女一直是100分的好太太，懇請國民法官從輕量刑，讓妻子早日回家。

廣告 廣告

庭末，坐在辯護席的簡女起身發言，但因四肢發軟無力，全程需由身旁的律師邱榮英攙扶，「我想對我的兩個寶貝女兒說對不起，是媽媽的錯，媽媽再也不犯錯。我知道我犯了無法彌補的錯，但我願意…。」她又說，「另外我也想跟我老公、小姑子、白爸爸白媽媽所有的家人說對不起，對不起我做錯了。在過去看守所的每一分鐘，我都在問我自己，為什麼那天我要做那麼喪盡良心的事情，為什麼早上起來我的女兒不見了… 我究竟要如何贖罪？」

簡女忍不住哽咽表示，「今天是我的錯，對不起，另外我想謝謝所有的法官以及所有的在場人員，謝謝你們 因為我知道你們都是愛我女兒 我深深地感到後悔，我也願意接受所有的判決。另外我想要謝謝台灣的法律 讓我有法扶…請給我改過的機會，另外還是想跟大家說對不起。在北女所的一秒鐘，像一千年甚至一萬年。」

眼見簡女愈發無力，授命法官隨即提醒，「簡女士我們也很擔心妳，妳坐著好不好？」不過，簡女仍堅持站立，提及女兒有給她託夢，也感謝台灣的法律讓她的心裡上了課程，「每一次我都特別感恩，其實我沒有想過我會有這樣。我覺得自己從7月2日開始就是一個罪人，不好的人事物發生在我身上，但是我仍然能感受到每個人對我溫暖的點點滴滴。」

此時，簡女已經情緒潰提，接著表示，「我在北女所，吃過這輩子從來都不會忘記監獄幫我準備的生日餐。人生中的健康檢查竟然是在北女所，這一輩子也沒有想過能在北女所能接受像我一樣的罪人。」最後她也誠懇致以席上各位法官、檢察官、丈夫白男、公婆及小姑子謝意，「謝謝你們愛我的女兒，謝謝你們都給我們的愛，我有感受得到，謝謝大家。」

辯護律師王晨今也於庭上公開簡女丈夫白男的書信，白男在信中向社會傳達心聲，「別讓人為我們的孩子貼上不幸的標籤，他們沒有不幸。除了7月2日外(指案發當天)，他們的每一天都很幸福，這份幸福我會用自己的方式延續下去。」如今，白男已透過司法修復與妻子和解，並懇請國民法官從輕量刑，讓妻子早日回歸家庭。

相關新聞請見︰

中配碧潭溺斃兩女！辯家庭不睦 檢斥自私報復建請判無期徒刑

中配碧潭溺斃2幼女》檢求處無期徒刑 律師蕭奕弘：應考量悲劇前因後果

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

新店央北重劃區2層樓樣品屋大火 濃煙直竄燒毀500平方公尺

金山警涉包庇賭場案12/10宣判 基檢建請從重量刑

撞見曾騷擾女友仇人 3男大街追逐打成一團

