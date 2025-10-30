中配碧潭溺斃兩女！辯家庭不睦 檢斥自私報復建請判無期徒刑

檢方認為，簡女(黃衣者)方在庭上多次以精神疾病、家庭不睦解釋犯罪動機，但這些顯示其報復心理，不能作為開脫之用。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕中配新店碧潭溺斃兩女案，台北地院國民法官庭今進入辯論階段。檢方質疑，被告簡姓女子及其律師團隊多次以視力障礙、精神疾病及家庭不睦解釋犯罪動機，但這些理由實際上反映其自私與報復心理，無法作為開脫依據。檢方強調，簡女入水自殺僅持續4分鐘，案發隔天情緒穩定，且曾帶走孩子護照、行凶後轉帳給父親，顯示其具有控制與辨識能力，自首延遲且對偵查助益有限。經綜合評估，檢方指出保護因子僅6項、風險因子3項，建請法院判處無期徒刑。

檢察官林岫璁指出，簡女方在庭上多次以視力障礙、精神疾病及家庭不睦解釋犯罪動機，但這些理由實際上顯示其報復心理與自私行為，不能作為開脫之用。林強調，自首行為須以當天的言行為準，而非事後聲稱，包括案發前帶走孩子護照、行凶後轉帳給父親，以及殺害女兒後仍步履穩健、撐傘等舉動，均顯示其具有控制與辨識能力，且自首延遲，對偵查助益有限。

檢方指出，簡女案發隔天甚至考慮財產處理，入水自殺行為僅4分鐘，並非即時或全面自首，顯示其自首動機並非真誠。加上案發前後對公婆言語威脅、要求下跪，以及持續以女兒作為報復籌碼，均證明其殺人動機利他性不足，屬自私、報復性行為。

精神鑑定簡女情緒穩定

監視器畫面比對也顯示，案發隔日簡女情緒穩定，無自殺行為跡象；精神鑑定報告亦支持此點，認定其入水行為不可採信。檢方強調，簡女多次欺騙女兒下水拍照，致生前飽受窒息痛苦，手段凶殘，犯罪動機、目的與結果均屬最嚴重，責任刑第一階段應附屬死刑，本案不適用刑法第59條。

至於精神疾病因素，檢方表示，簡女罹患抑鬱症或創傷後壓力症，對犯罪行為僅有間接影響，不能認為其犯後態度良好。案發當日簡女仍能冷靜操作財務，顯示其內心選擇並非單一受疾病支配。

檢方指出，修復式司法對已逝兩名孩子並無實際修復作用；被害人父母至今無法面對被告，社會復歸可能性低，親友監督亦有限。經綜合評估，保護因子僅6項、風險因子3項，檢方建議判處無期徒刑。

