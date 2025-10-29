中配碧潭溺斃2幼女 台夫自責也是加害人 妻痛哭乾嘔中斷庭訊
〔記者張文川／台北報導〕中國籍配偶簡姓女子去年將2名年幼女兒，帶到新店碧潭誘拐溺斃，自己卻爬上岸，被檢方依殺人罪嫌起訴，台北地院國民法庭今進行第2天庭訊，律師當庭唸出簡女台籍丈夫司法諮商時的證言指出，白男認為妻子是100分的母親，他自責未能解決婆媳問題而造成悲劇，自己也是加害人；簡女痛哭不止以致乾嘔近10分鐘，經休庭15分鐘才恢復情緒。
檢、辯都未聲請傳喚白男作證，辯護律師今以誦讀白男先前於修復式司法諮商時的陳述的方式，表達白男的意見，白男向修復士說，2022年他和妻、女從中國東莞遷回新北中和區居住後，妻子非常努力融入婆家，對孩子也是呵護有加，照顧無微不至，「在去年7月2日之前的每一天，女兒都過得很幸福」，直誇妻子是100分的母親。
在修復司法結案報告書中，白男陳述指出，妻子很努力迎合、適應公婆，但他父母較傳統，無法溝通，都是透過他向妻子轉達想法，例如要按時起床、打掃，週六在煮三餐，他曾試著排解但沒有效果，妻子曾和母親激烈口角3次，關係愈來愈惡化，他確信妻子去碧潭是要輕生，「是孩子救了她，讓她活下來」，「我恨我自己，我也是加害人」。
簡女先前在東莞與人發生衝突而左眼失明，白男說，妻子的中國湖南娘家覺得她晦氣，去年案發後，對他也是頗有怨言，認為影響家族形象，無法諒解他們；律師並呈上白男親筆寫給法官的3個心聲：「酌情量刑、面對、救贖」。
律師誦讀時，簡女情緒激動痛哭不已、淚流滿面，嚎啕大哭後出現乾嘔不止的情況，長達約10分鐘，最後舌頭不自主伸出，嘔到呼吸困難，審判長見狀立即諭知休庭15分鐘，律師、法警在旁安慰簡女，並讓她喝水，檢察官也關心詢問要不要叫救護車，法官待簡女情緒平復，才恢復審訊。
法庭下午傳喚心理鑑定醫師吳佳慶作證，吳指出簡女因左眼失明，擔心被丈夫拋棄、獨自承擔家計、與公婆相處問題等壓力而患憂鬱，帶女兒去吃速食只點女兒的餐點，自己吃剩的，案發當日因與丈夫、公婆爭吵，臨時起意帶女兒一起去天堂。
吳佳慶指出簡女於訪談時說，白男未積極分擔經濟重擔，夫妻沒有正職工作，靠存款度日，丈夫投資股市但沒什麼賺，經濟拮据，靠她的積蓄勉持開銷，公婆對她挑剔且不信任，對家務要求甚高，開冷氣、使用冰箱保存食材都要過問，她忍氣吞聲多時，在台也沒有社交活動，以致焦慮、憂鬱，常情緒低落、易怒、無精打采、失眠、無食慾，感到無望、罪惡感，負面認知傾向加劇，案發時確實存在輕生意念，也出現過輕生行為。
證人今日詰問完畢，明天將進行將辯論程序，上午針對事實辯論，下午進行量刑辯論。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
