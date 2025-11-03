中配碧潭溺死2女兒一審判刑16年6月 法官認報復心態故意殺害兒童

記者楊佩琪／台北報導

▲法官認為簡女確實出於報復心態，而有成年人故意殺害兒童之犯行。（圖／資料畫面）

中國籍配偶簡姓女子被控於7月間，誘使年僅9歲、10歲的2個女兒在新北市碧潭溺斃。台北地方法院國民法官3日一審宣判，判決簡女16年6月有期徒刑。理由是法官認為，簡女確實出於報復心態，故意殺害兒童，考量其左眼失明，患有身心疾病等情，依法判刑。

職業法官及國民法官審理後，經檢察官、辯護人自主調查證據，認簡女確實有成年人故意殺害兒童之犯行。簡女係出於報復心態而為，利用子女的信任，使2個女兒進入碧潭後，因不諳水性及身高不足而溺斃，造成家庭破裂，惡性重大、所生之危害甚鉅。

考量簡女犯後自首，又因左眼失明、患有身心疾病、具有勞動力及意願、社會復歸性高等情，依法判處16年6月有期徒刑。

日前開庭，簡女曾哭訴想對2個女兒說對不起「是媽媽的錯」，也想跟公公婆婆、家人說對不起。在看守所時，她每天都在想要如何贖罪，「贖我作為一個媽媽該承擔的罪」。

簡女的委任律師表示，簡女符合自首要件，希望法官考量其精神狀況及在台灣不僅要面對經濟壓力，還有公婆壓力，應從輕量刑，處8年以下有期徒刑。

檢察官則認為，簡女在案發後30小時才自首，第一時間且堅持是別人的錯，還要求公婆跪著向她道歉，根本沒有真心悔悟，而是出於報復犯案。也因為沒錢買機票回中國，被情勢所逼才會自首，請求法官判處無期徒刑。

簡女丈夫也在開庭期間，透過律師朗讀願意接受修復式司法諮商報告及聲明，丈夫表示要給簡女100分，強調簡女如此關愛孩子「我確定我妻子是自殺」，是孩子救了妻子，所以妻子才能活下來。

丈夫並表示，簡女非常努力融入台灣家庭，對孩子的照顧也無微不至，但自己父母無法溝通，妻子曾努力迎合老人家，仍發生嚴重衝突導致惡化。他自認自己也是加害人，不想追究，只希望簡女面對自己的良心。

