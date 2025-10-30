中配碧潭溺殺2幼女「屍泡到腫脹」才自首 檢批無心悔悟籲重判

中配簡女溺斃2個女兒，涉嫌家暴殺人罪被起訴。廖瑞祥攝



台北地院國民法庭今天最終審理中配簡女碧潭溺殺兩幼女案，檢察官痛斥，從案發監視器來看，簡女根本沒有想要輕生，當天只是誘騙兩女下水，而且她第二天重返現場後，雖然有進入碧潭內，但只停留短短4分多鐘，晚間就自首，檢方痛斥她是出於情勢所迫才自首，沒有真誠悔悟，建請法院不要減刑，檢方求處無期徒刑。

檢方調查，中配簡女和台灣丈夫白男結婚11年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣及語言不通，常和公婆起衝突，丈夫無力解決。簡女去（2024）年7/2上午負氣帶兩個稚齡女兒到新北市碧潭渡船頭，藉口拍照卻任由一雙女兒溺水，她游上岸獨活，女兒溺斃後，翌（7/3）日晚間，簡女投河不成後向警方自首，親手揭發這起家庭悲劇。

北院國民法庭今天最後一天開庭，針對科刑部分訊問簡女。據了解，簡女和丈夫、小姑進行修復式司法後，兩方已經取得和解，而新北市政府則獨立提出告訴。

檢方今天進行最後論告時痛批，白家在案發當天就報失蹤，而簡女直到案發後30多小時才到碧潭所自首，當時白家早就知道是她帶走孩子，她因為沒錢買機票所以才無法回中國，在案發後第一時間仍堅持是別人的錯誤，有對話紀錄為證。

根據簡女對話紀錄顯示，她犯罪後仍要求公婆要跪著道歉，丈夫反擊說「你拿孩子來威脅我」，她更進一步傳送指責公婆的千字文，指控「公婆發神經、注定孤獨死，還嗆這麼霸道怎麼不是幫主席、當總統，在家當野皇帝，輪到我們提要求了就跟孫子一樣。」

檢方痛斥，她的所作所為沒有一項符合真心悔悟，而且她是出於報復而做這件事情，刑度應加重。

檢方砲轟，她在案發後30多小時才自首，碧潭水流動導致孩子的屍體飄動，遺體泡在水裡面加速腫脹腐化，根本沒有節省司法資源。檢方因此具體求處無期徒刑。

